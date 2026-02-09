Los secretarios de Wasatch Back no detectan fraude de firmas en los paquetes de la Propuesta 4

Los votantes de Utah se encuentran en medio de una lucha por el futuro de la Propuesta 4.

La iniciativa de ley de 2018 estableció una comisión independiente de redistribución de distritos y estándares neutrales para trazar los límites políticos de Utah.

Ahora, los recolectores de firmas intentan derogar esta ley contra el gerrymandering (la manipulación de distritos). El esfuerzo liderado por los republicanos debe recolectar más de 140,000 firmas verificadas antes del 15 de febrero (el 8% de todos los votantes de Utah) para incluir la iniciativa en la boleta electoral de 2026.

Hasta el 6 de febrero, habían superado por poco la mitad del camino , según la información publicada en el sitio web del vicegobernador.

En todo el estado, hay informes de tácticas preocupantes en ambos lados de la batalla por la Prop 4, desde votantes que alegan haber recibido información engañosa hasta informes de agresiones contra los recolectores de firmas del Partido Republicano (GOP).

El secretario del condado de Utah, Aaron Davidson, dijo a Fox13 el 3 de febrero que su oficina ha detectado cientos de firmas fraudulentas .

Sin embargo, los secretarios de los condados de Summit y Wasatch dijeron a KPCW que no han visto evidencia de fraude en los paquetes de firmas que han revisado.

La secretaria y auditora del condado de Wasatch, Joey Granger, señaló que su oficina ha recibido 75 paquetes hasta ahora, con “nada que creamos que sea fraudulento”. Todas las firmas son verificadas manualmente por dos miembros del personal certificado.

La secretaria del condado de Summit, Eve Furse, informó que su oficina ha recibido 38 paquetes que incluyen más de 500 firmas. Hasta el momento, se han aprobado aproximadamente 400 firmas.

Furse mencionó que está viendo un mayor número de firmas rechazadas, a menudo porque las personas no proporcionan suficiente información verificable. Sugirió que la diferencia podría deberse, en parte, a que la Prop 4 es una iniciativa estatal en lugar de una medida electoral local.

“Hay un número de personas que no están registradas para votar, o sus direcciones no están actualizadas, y es posible que no pongan toda su información porque no están tan familiarizadas con la persona que recolecta la firma”, explicó. Añadió que es más probable que los votantes proporcionen información completa, como su fecha de nacimiento, si conocen al recolector.

Hay cerca de 750 recolectores de firmas pagados en todo el estado, además de más de 1,500 voluntarios, según Utah News Dispatch .

Furse indicó que algunas personas también se han puesto en contacto con su oficina para solicitar que se eliminen sus firmas.

“Hemos recibido un par de quejas de personas que dicen haber recibido información incorrecta por parte de quien recolectaba las firmas”, dijo. “Hemos remitido esas quejas a la oficina del vicegobernador para una investigación más profunda”.

Granger mencionó haber recibido cerca de media docena de cartas de votantes pidiendo retirar sus firmas de la iniciativa de derogación.

Utah News Dispatch informa que Better Boundaries, el grupo que presionó originalmente por la Prop 4, está pidiendo a los firmantes que retiren sus nombres de la petición debido a las supuestas tácticas engañosas de los recolectores.

Los esfuerzos para derogar la Prop 4 surgen en medio de una batalla continua por los distritos electorales del estado. La jueza Dianna Gibson aprobó un nuevo mapa del Congreso en noviembre de 2025 que otorga a los demócratas una buena oportunidad de ganar un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. en las elecciones de mitad de período este otoño, una decisión que enfureció a los legisladores republicanos .

Para obtener la información más reciente sobre los esfuerzos de derogación de la Prop 4, visite el sitio web del vicegobernador .

Artículo traducido por Connor Hollison