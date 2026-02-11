La selección del jurado para el juicio por asesinato de Kouri Richins está en marcha en el condado de Summit

Uno a uno, los residentes de todo el condado de Summit aparecieron en la pantalla de video del Tribunal del Tercer Distrito el 10 de febrero para el primer día de la selección del jurado, mientras Kouri Richins se dirige a juicio por asesinato.

Los abogados están entrevistando a ciudadanos locales para conformar el jurado que decidirá el destino de Richins. Ella se ha declarado inocente.

La madre del valle de Kamas y exagente de bienes raíces está acusada de asesinato en relación con la muerte por sobredosis de fentanilo de su esposo, Eric Richins, hace casi cuatro años. Ella escribió un libro infantil sobre el duelo antes de ser acusada.

El caso ha captado la atención de los medios estatales, nacionales e internacionales, a tal punto que la selección del jurado comenzó con un debate sobre si se debía cerrar el proceso al público.

Los abogados que representan al noticiero Fox 13 de Utah argumentaron a favor de mantener el procedimiento abierto, permitiendo a los jurados la oportunidad de hablar con los fiscales, la defensa y el juez en privado.

La logística de esto se complica por el hecho de que la selección del jurado ahora se lleva a cabo mediante videoconferencia y no en persona.

El juez Richard Mrazik acordó mantener la sala del tribunal abierta al público, pero dijo que la despejaría si los jurados sentían la necesidad de hablar sobre asuntos delicados en privado.

El interrogatorio tiene como objetivo determinar si un posible jurado puede ser imparcial durante el próximo juicio por asesinato de cinco semanas.

Las preguntas son, por lo general, un seguimiento basado en las respuestas de cada persona a un cuestionario escrito para el jurado. Se les preguntó a los jurados sobre circunstancias personales similares a los temas que se discutirán en el juicio.

Los fiscales y los abogados defensores intercambiaron preguntas antes de pedirle a Mrazik que excusara o mantuviera a alguien en el grupo de selección basándose en sus respuestas.

La fiscalía hizo muchas preguntas sobre las actitudes de los posibles jurados hacia las fuerzas del orden. Los abogados de Richins preguntaron sobre el interés en contenido de crímenes reales (true crime) y qué habían visto los posibles jurados en los medios sobre el caso.

La selección del jurado está programada hasta el 18 de febrero o hasta que los abogados tengan suficientes personas para designar a ocho jurados y cuatro suplentes.

El juicio de Kouri Richins por asesinato está programado del 23 de febrero al 26 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison