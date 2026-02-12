El Museo de Esquí Alf Engen organiza fiestas para ver las transmisiones de los Juegos Olímpicos y presenta una exhibición sobre las Olimpiadas de Italia 1956

Más de 40 atletas representan a Park City en las Olimpiadas de Milán Cortina y hay docenas más compitiendo que entrenan en la zona. Para celebrar a los atletas y traer el espíritu olímpico a la ciudad, el Museo de Esquí Alf Engen está organizando fiestas para ver las transmisiones.

La Directora Ejecutiva Annie Bommer dijo que las fiestas del museo para ver los juegos, aptas para familias y durante los fines de semana, son de 11 a.m. a 4 p.m. y contarán con manualidades de temática deportiva.

El museo también organizará un evento con un atleta olímpico el 13 y 14 de febrero de 11 a.m. a mediodía.

“Shannon Bahrke vendrá y realizará un evento de entrenamiento con una atleta olímpica con nosotros”, dijo Bommer el miércoles en el programa "Local News Hour" de KPCW . “Cualquiera es bienvenido. No será nada demasiado loco, pero si alguna vez has querido entrenar con una atleta olímpica, ahora es tu oportunidad”.

El museo también tiene una nueva exhibición que yuxtapone los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y 1956, ambos celebrados en Cortina, Italia.

Bommer dijo que la exhibición incluye una muestra de dos chaquetas del equipo de EE. UU. de la ceremonia de apertura de 1956. Una fue usada por Marvin Melville y la otra por Dick Mitchell, ambos esquiadores de descenso.

“Una de las cosas divertidas de estos abrigos es que originalmente eran blancos. Se ven muy similares a los abrigos de 2026 que vieron en las ceremonias de apertura de este año”, dijo Bommer. “Sin embargo, a los hombres no les gustaba mucho que fueran blancos, y muchos de ellos los tiñeron de azul”.

Melville mantuvo su abrigo blanco, mientras que Mitchell lo tiñó de azul.

La exhibición también destaca las diferencias entre los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 y 2026, incluyendo las sedes y deportes añadidos. Estará en exhibición hasta los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison