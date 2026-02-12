La demanda amenaza 2 telesillas en Canyons Village de Park City Mountain

Una demanda en el Tribunal del Tercer Distrito del condado de Summit podría cerrar dos telesillas que ayudan a conectar las dos mitades de Park City Mountain.

La organización sin fines de lucro UI Charitable, de Provo, es propietaria del terreno donde se encuentran la terminal inferior del Iron Mountain Express y la terminal sur del telesilla Timberline. La organización adquirió la propiedad a finales de 2024.

El 6 de febrero demandó a Park City Mountain, alegando que el operador de la estación de esquí no tiene permiso para operar esos telesillas ni la pista de esquí Cascade en su terreno.

Dado que la estación no es dueña absoluta de la mayor parte de su área esquiable, arrienda los terrenos y opera algunos remontes mediante servidumbres, un acuerdo legal para utilizar tierras que no le pertenecen.

“Confiamos en nuestros derechos de servidumbre de larga data y a largo plazo que sustentan nuestras operaciones de esquí en todo The Colony, incluyendo la parcela en cuestión en esta reciente presentación judicial”, afirmó en un comunicado a KPCW la vicepresidenta y directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh.

Sin embargo, UI Charitable considera que las operaciones en su propiedad de 63 acres en la base de Iron Mountain constituyen una invasión de propiedad y reclama que la estación se ha beneficiado injustamente de ello.

Según el director de tecnología, Jacob Lundskog, los esfuerzos para resolver el asunto de manera “privada y amistosa” durante el último año no tuvieron éxito.

La organización de asesoría benéfica busca millones en compensación, además de una orden judicial que podría exigir el cierre de Iron Mountain y Timberline. También reclama el derecho de “retirar cualquier objeto que constituya una invasión”.

3rd District Court El telesilla Iron Mountain Express y el remonte Timberline se encuentran en los 63 acres propiedad de UI Charitable en la base de Iron Mountain (zona gris sólida).

El argumento legal de la organización se centra en cómo se desarrolló el vecindario The Colony dentro de Canyons.

La demanda establece que en 2003, el desarrollador original, Iron Mountain Associates, otorgó futuros derechos de servidumbre a American Ski Company (ASC), que había adquirido Wolf Mountain y lo renombró como “The Canyons”.

Sin embargo, UI Charitable afirma que los mapas de propiedad finales registrados en 2010 no incluyeron ninguna servidumbre para telesillas, sino únicamente para la práctica del esquí.

Además, UI sostiene que ASC no transfirió las servidumbres de esquí a Vail Resorts, el propietario de Park City Mountain, que adquirió The Canyons en 2013.

Park City Mountain aún no ha presentado una respuesta ante el tribunal y no se han programado audiencias para el caso.

Vail finalmente conectó Park City Mountain y The Canyons en 2015 con el telecabina Quicksilver. Los telesillas Iron Mountain y Timberline brindan a los esquiadores y practicantes de snowboard acceso al telecabina Quicksilver, que viaja desde Canyons Village hacia lo que ahora se conoce como el lado de Mountain Village.

También se puede llegar a Quicksilver a través del telesilla Flat Iron.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison