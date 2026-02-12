El sheriff del condado de Summit observa un número creciente de rescates en carreteras de montaña

La oficina del sheriff del condado de Summit dice estar preocupada por el número de personas que realizan actividades recreativas invernales y quedan varadas en carreteras de montaña sin barreras.

Normalmente, las carreteras de montaña como la Ruta Estatal 150, que conduce a la barrera de Mirror Lake Highway, y la carretera de Weber Canyon, que lleva a Smith and Morehouse, están cubiertas de nieve. Pero con las escasas nevadas de este año, los conductores tienen una falsa sensación de seguridad y logran conducir varias millas antes de quedar atrapados.

Uno de estos incidentes ocurrió el 10 de febrero, cuando el equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Summit respondió por un conductor atrapado cerca de Upper Setting, arriba de la Ruta Estatal 150, a las afueras de Kamas. Se contactó a Heber Valley Tow, quienes asistieron al conductor.

Más allá de los riesgos de seguridad, la oficina del sheriff señala que también existe un impacto financiero significativo. La recuperación suele requerir una empresa con un vehículo especializado, lo que puede costar más de $1,000. Estos servicios requieren el pago antes de acudir al rescate.

La oficina del sheriff pide a quienes realizan actividades recreativas en invierno que sean responsables, investiguen las rutas con antelación y permanezcan en las vías con mantenimiento.

Artículo traducido por Connor Hollison