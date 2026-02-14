Un brote de gripe aviar afecta a las aves del Wasatch Back

Desde octubre, se han recolectado casi 50 cadáveres de aves silvestres en todo el estado que dieron positivo a la gripe aviar .

Eso incluye un aumento de casos en gansos de Canadá y búhos cornudos en el condado de Summit.

Los veterinarios estatales observaron una pausa en los casos entre marzo de 2025 y septiembre de 2025, pero desde entonces ha habido un incremento en los casos nuevos.

El brote actual de influenza aviar se detectó por primera vez en los EE. UU. en 2022, pero la enfermedad suele propagarse más durante las migraciones de aves de primavera y otoño.

El virus es muy contagioso entre las aves silvestres y puede causar una mortalidad rápida y elevada en aves domésticas, como pollos, pavos y patos domésticos.

Los biólogos de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah estiman que más de 50,000 aves han muerto a lo largo del brazo sur del Gran Lago Salado durante el brote más reciente.

Desde 2022, 242 aves silvestres, un puma, algunos zorrillos y tres zorros rojos han dado positivo a la gripe aviar en Utah. El virus ha sido confirmado en 19 condados de Utah desde 2022.

