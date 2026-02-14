Qué está abierto y cerrado en el Wasatch Back este Día de los Presidentes

Eso incluye todas las oficinas gubernamentales de los condados y ciudades en el Wasatch Back.

Las bibliotecas de Park City, del condado de Summit y del condado de Wasatch también estarán cerradas por el feriado federal.

El Park City MARC y el Basin Recreation Fieldhouse operarán en sus horarios habituales.

Todas las licorerías estatales y las oficinas de correos de EE. UU. estarán cerradas, y el servicio postal se reanudará el martes.

En el condado de Summit, la recolección de basura será normal. La recolección de basura del lunes en el condado de Wasatch se retrasará hasta el martes.

El Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de febrero y fue establecido para honrar el cumpleaños de George Washington. El feriado es también el primer día de entrada gratuita en todos los parques nacionales de los EE. UU .

