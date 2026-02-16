La Legislatura de Utah quiere clasificar algunas bicicletas eléctricas como motocicletas

Este año, los responsables de las políticas estatales están impulsando regulaciones para mantenerse al día con los fabricantes de bicicletas eléctricas, a medida que producen bicicletas cada vez más rápidas, a menudo con aceleradores y sin pedales.

La ley de Utah sólo reconoce tres clases, o tipos, de bicicletas eléctricas. Pero debido a que las bicicletas más rápidas no entran en ninguna de esas categorías , no existen leyes sobre quién puede operarlas y cómo hacerlo de manera segura.

El representante republicano del condado de Davis, Paul Cutler, busca reclasificar como motocicletas a las bicicletas que pueden superar las 20 millas por hora sin pedalear, como las populares motos de cross Surron.

Su colega republicana de Davis, la representante Ariel Defay, habló en apoyo del Proyecto de Ley de la Cámara 381 (HB 381) antes de que fuera aprobado por la Cámara con una votación de 55-15 el 13 de febrero.

“El uso de motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas entre nuestros jóvenes se ha convertido en un problema en muchas comunidades”, dijo ella. “[Cutler] ha hecho un gran trabajo para reunir a las partes interesadas y proponer una política realmente razonable que creo que dará a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan para ayudar a regular estas bicicletas y también informar a los padres sobre qué es apropiado y qué es seguro para sus hijos”.

Las fuerzas del orden han dicho previamente a KPCW que están viendo un número creciente de niños conduciendo bicicletas eléctricas de manera imprudente , incluyendo el exceso de velocidad.

La HB 381 también trataría a las bicicletas eléctricas modificadas o potenciadas como motocicletas o “dispositivos eléctricos de alta potencia”.

De ahora en adelante, nadie menor de 16 años podrá conducir motocicletas eléctricas en las carreteras. Todos los mayores de 16 años necesitarán un endoso de motocicleta en su licencia de conducir para hacerlo.

El proyecto de ley faculta a los gobiernos locales para adoptar leyes que restrinjan las motocicletas eléctricas en ciclovías y senderos si así lo desean.

La HB 381 impondría algunos requisitos nuevos para las bicicletas eléctricas en general.

Eso incluye la prohibición del consumo de alcohol mientras se conduce y la obligatoriedad del casco para los conductores menores de 21 años.

Actualmente, cualquier persona menor de ocho años ya no puede conducir bicicletas eléctricas en público. La HB 381 añadiría el requisito de un curso de seguridad para los conductores de entre 8 y 16 años que quieran conducir por su cuenta.

Los conductores de entre 8 y 16 años no necesitan un certificado de curso de seguridad para conducir si lo hacen bajo la supervisión de un padre.

La HB 381 ahora pasa al Senado de Utah para su consideración. La Sesión General Legislativa de 2026 termina el 6 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison