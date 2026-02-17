El Museo de Park City es el primero en Utah en convertirse en afiliado del Smithsonian

Después de un proceso de solicitud de un año y medio, la Sociedad Histórica y el Museo de Park City es ahora el primer museo de Utah en convertirse en afiliado del Instituto Smithsonian .

El Director Ejecutivo, Morgan Pierce, dijo que la designación permitirá al museo ofrecer nuevos beneficios.

“Esperamos poder asociarnos con, ya sabes, varios de sus museos y traer exhibiciones, traer a algunos de sus expertos para dar conferencias y tomar prestados objetos de museos con otros museos en esta red de afiliados”, comentó el jueves en el programa “Local News Hour” de KPCW . “Es un gran logro para nosotros”.

De los más de 15,000 museos en todo el país, poco más de 200 instituciones de 49 estados forman parte del programa de afiliados del Smithsonian. Idaho es el único estado que no está representado.

“El Smithsonian realmente busca organizaciones que estén bien integradas en la comunidad, que tengan mucho que ofrecer y que signifiquen mucho para nuestros visitantes y nuestros miembros”, señaló Pierce.

El Museo de Park City sigue ese esquema. Ha estado abierto por más de 40 años, abre casi todos los días y ofrece exhibiciones enfocadas en la comunidad.

Con la nueva designación, Pierce dijo que el museo espera ofrecer más programación relacionada con la justicia social, la historia de los EE. UU. e historia con un toque del Oeste.

“También estamos buscando ideas divertidas, simplemente algo nuevo, algo diferente, porque queremos que nuestra comunidad, que nuestros miembros, vengan al museo no solo una vez cada década, sino idealmente una o dos veces al año”, afirmó.

Como el único afiliado del Smithsonian en Utah, el Museo de Park City también representará al “Estado de la Colmena” (Beehive State) en el futuro previsible.

Artículo traducido por Connor Hollison