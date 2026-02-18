El proyecto de ley de la Cámara de Utah derogaría y reemplazaría el impuesto a los restaurantes del condado de Summit

Un impuesto sobre las ventas del 1% que se añade a las cuentas de los restaurantes podría estar en la cuerda floja en esta sesión legislativa.

El representante republicano del condado de Utah, Norman Thurston, ha presentado el Proyecto de Ley de la Cámara 231 (HB 231) para derogarlo y reemplazarlo con un impuesto general a las ventas.

Para Thurston, se trata de “ampliar la base y reducir la tasa”. Él afirma que el condado de Summit podría recaudar más ingresos de lo que lograría con un impuesto a los restaurantes centrado de forma tan estrecha.

“He estado tratando de llegar a un acuerdo que todos los condados puedan respaldar. De hecho, me sorprende bastante que muchos de los condados más pequeños estén dispuestos a oponerse a una oportunidad para obtener más ingresos para estos programas”, comentó.

La HB 231 está a la espera en el Comité de Reglas de la Cámara mientras Thurston trabaja con los interesados. El condado de Summit y la Asociación de la Industria del Turismo de Utah se oponen al proyecto de ley.

La teoría detrás del impuesto es que financia programas para fomentar el turismo con el dinero que esos mismos turistas pagan en los restaurantes, por ejemplo.

Muchas organizaciones sin fines de lucro del condado de Summit, incluyendo a KPCW, y festivales anuales se benefician del impuesto por medio de una subvención del condado. En 2025, la subvención totalizó $4.37 millones de dólares.

Según la subgerente del condado, Janna Young, el condado de Summit perdería el dinero proveniente de las ventas de alcohol y alimentos, los cuales están exentos del impuesto de reemplazo propuesto.

“Cambia la estructura donde, en lugar de que lo paguen los clientes de los restaurantes, se aplicaría a todos”, dijo al consejo del condado el 4 de febrero. “No creo que eso sea algo en lo que estemos interesados”.

El personal del condado de Summit estima que casi dos tercios de todos los ingresos por impuestos a las ventas provienen de los visitantes. No está claro qué proporción del impuesto a los restaurantes es pagada por no residentes.

“Podrías pensar en los restaurantes como cenas elegantes, ya sabes, como Courchevel o algo así”, dijo Thurston. “Pero también son las mamás ocupadas que pasan a recoger un par de pizzas porque no tienen tiempo de preparar la cena para sus hijos esta noche, o familias que simplemente no tienen mucho dinero... Esas familias también están pagando el impuesto a los restaurantes”.

El año pasado, la subvención del impuesto a los restaurantes del condado de Summit incluyó unos $300,000 para la programación y el marketing de la calle principal (Main Street) de la Historic Park City Alliance, $100,000 para los Kamas Fiesta Days y $260,000 para el rodeo anual de Oakley.

La subvención también apoya a organizaciones artísticas, al naciente distrito de recreación de North Summit y a las asociaciones de alojamiento y restaurantes del área de Park City.

Thurston le dijo a KPCW que no hay nada en su proyecto de ley que impida que esas iniciativas sigan recibiendo financiamiento.

Artículo traducido por Connor Hollison