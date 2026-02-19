Basin Rec reabre el parque para perros Run-A-Muk gracias al clima invernal

A medida que el clima invernal se desplaza hacia el Wasatch Back, Basin Recreation ha reabierto el parque para perros Run-A-Muk.

Los funcionarios se vieron obligados a cerrarlo en enero después de que las temperaturas inusualmente cálidas para la temporada dejaran los senderos demasiado lodosos para su uso.

Ahora, el área debajo del Utah Olympic Park está abierta nuevamente desde el amanecer hasta el anochecer para que los cachorros y su gente disfruten de la nieve.

Artículo traducido por Connor Hollison