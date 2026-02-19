© 2026 KPCW

Basin Rec reabre el parque para perros Run-A-Muk gracias al clima invernal

KPCW | By Sydney Weaver
Published February 19, 2026 at 8:24 AM MST
Snyderville Basin Recreation District

El cambio en el horario se produce después de que los funcionarios cerraran el parque a las 11 a.m. diariamente debido al clima cálido y los senderos lodosos.

A medida que el clima invernal se desplaza hacia el Wasatch Back, Basin Recreation ha reabierto el parque para perros Run-A-Muk.

Los funcionarios se vieron obligados a cerrarlo en enero después de que las temperaturas inusualmente cálidas para la temporada dejaran los senderos demasiado lodosos para su uso.

Ahora, el área debajo del Utah Olympic Park está abierta nuevamente desde el amanecer hasta el anochecer para que los cachorros y su gente disfruten de la nieve.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
