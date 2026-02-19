Una ciudad propuesta en el condado de Wasatch puede seguir adelante, mientras que otra deberá esperar

La Vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, dijo el lunes que Wasatch Highlands, 2,700 acres al este de Heber, puede comenzar el camino para convertirse en un pueblo.

Se trata de una municipalidad preliminar, un tipo de localidad permitida por una ley estatal de 2024. Esta establece que hasta tres propietarios de tierras pueden construir y formar un pueblo en áreas sin residentes ni desarrollo existente.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, dijo en la "Hora de Noticias Locales" de KPCW el 17 de febrero que Philo Development le comunicó al condado que solicitaría la creación de un pueblo.

Los terrenos en cuestión fueron alguna vez parte de una propuesta de desarrollo más grande que tanto Heber como el condado de Wasatch rechazaron. Eso ahora se ha dividido en dos.

El pueblo de Philo tendría más de 700 viviendas, un hotel, glamping y tiendas.

Grabau señaló que el condado está procesando una oferta por separado del mismo desarrollador sobre otros 700 acres de tierras fiduciarias propiedad del estado.

“Hemos estado trabajando durante los últimos ocho meses, tal vez, en 144 unidades adyacentes a esta municipalidad preliminar [Wasatch Highlands]”, dijo el administrador del condado.

Utah Lieutenant Governor's Office Wasatch Highlands

Philo Development le dijo anteriormente a KPCW que no se trata de eludir los procesos del condado, sino de asegurarse de que el proyecto "se mantenga en marcha" para ayudar a cumplir los objetivos de suministro de vivienda de todo el estado y proteger los espacios abiertos naturales.

El estado solicitará consultores para estudiar si Wasatch Highlands es viable, es decir, si podría recaudar suficientes impuestos para proporcionar servicios municipales.

Grabau dijo que no esperaba la segunda municipalidad preliminar llamada Bear Canyon —unos 2,300 acres cerca de la base del Alpine Loop en Provo Canyon, en el límite de los condados de Utah y Wasatch.

"Sé que el propietario de la tierra en Provo Canyon ha tenido ambiciones de desarrollar esa propiedad que no han estado alineadas con la dirección que el consejo sentía", dijo Grabau. "En algunas de nuestras zonas de preservación, queríamos mantenerlas como estaban".

Bear Canyon no puede comenzar el proceso de incorporación todavía.

La vicegobernadora determinó que Bear Canyon incluye seis propietarios de tierras, tres más del máximo permitido.

Pero la ley de Utah les da a los propietarios, quienes son miembros de la familia Ault, una segunda oportunidad. Tienen hasta el 14 de mayo para revisar y volver a presentar su solicitud.

Evan Ault y el abogado con sede en California, Steven Austin, quienes figuran como patrocinadores de la incorporación de Bear Canyon, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el 17 de febrero.

No está claro si impugnarán las conclusiones de la vicegobernadora o si presentarán una nueva solicitud con no más de tres propietarios.

Utah Lieutenant Governor's Office Bear Canyon

Los documentos muestran que la familia Ault propone una “comunidad turística” con aproximadamente 1,000 unidades residenciales —una mezcla de alojamiento, viviendas y alquileres— además de una tienda general.

“Esto es algo que creo que siempre va a estar en disputa: los condados tienden a ser más rurales, más dispersos, y nuestro enfoque está en esas áreas de menor densidad”, dijo Grabau. “Y el estado parece interesado en buscar un crecimiento más agresivo de lo que los condados están naturalmente preparados para manejar”.

La ley de 2024 que permite municipalidades preliminares solo autoriza que dos de estas solicitudes proceden en todo el estado cada año.

Otras dos solicitudes llegaron después de Bear Canyon y Wasatch Highlands y, por lo tanto, no pudieron ser consideradas . Estas incluyen otra en el condado de Wasatch, al sur de Wallsburg, y una en Browns Canyon, en el condado de Summit.

Haga clic aquí para revisar las incorporaciones propuestas.

Artículo traducido por Connor Hollison