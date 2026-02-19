El Club de Recién Llegados de Park City celebra 30 años de diversión

Fundado en 1995, el Club de Recién Llegados de Park City fue creado para ayudar a los nuevos residentes a conocer su ciudad natal e involucrarse en la comunidad. El club está celebrando su hito con un año de retraso.

La presidenta del club, Alisa Harbin, dice que la organización local destaca porque los miembros no tienen que "graduarse" después de un número determinado de años, como es común en muchos clubes de recién llegados.

"Muchos clubes y organizaciones de recién llegados dicen que una persona debe irse después de cinco años. Nosotros no", explicó Harbin durante la "Hora de Noticias Locales" de KPCW el miércoles. "Por eso, tenemos personas, gente muy famosa de Park City, que han estado en el club durante 20 o 30 años. Así que realmente es un club social; puedes unirte, eres libre de irte, por supuesto, pero también eres libre de quedarte".

El club tiene unos 560 miembros. La presidenta electa, Cathy Van Dyke, dice que la organización se mantiene mediante cuotas anuales de membresía: $40 para individuos o $60 por pareja. La mayoría de las actividades son gratuitas, a excepción de excursiones o actividades que requieran una tarifa de admisión. Un boletín mensual presenta un calendario lleno de eventos casi todos los días de la semana.

La celebración del aniversario se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 4 p.m. a 7 p.m. en la Iglesia Comunitaria de Park City (Park City Community Church). Van Dyke dice que el evento, al estilo de una reunión de exalumnos, destacará la historia del club y las tres décadas de cambios en Park City.

"Dividimos los 30 años en seis periodos de cinco años, y simplemente estamos resaltando la formación del club, cuando el sitio web se puso en línea por primera vez. Inicialmente, la gente se reunía en casas particulares, luego eso nos quedó pequeño y se reunieron en el Miners Hospital y después en la Iglesia Comunitaria de Park City. Así que intentamos identificar los hitos en la historia de la organización y hacerlos visuales para que la gente pueda caminar y ver a quiénes contactamos. Creo que entrevistamos a 24 expresidentes".

Los boletos cuestan $25 y son muy limitados.

Haga clic aquí para más información.

Artículo traducido por Connor Hollison