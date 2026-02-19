Se espera más nieve mientras la tormenta más grande del Wasatch Back cierra carreteras y retrasa vuelos

Los residentes del Wasatch Back están recibiendo una capa de nieve fresca, algo que ha estado notablemente ausente este invierno.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, dijo que esta tormenta podría traer hasta 14 pulgadas de nieve a partes del Wasatch Back antes de que disminuya el jueves.

“Una vez que lleguemos al viernes, tendremos otro sistema de tormentas pasando”, le dijo a KPCW el miércoles. “Habrá una posibilidad de algunas acumulaciones ligeras de nieve con ese sistema”.

Haynes dijo que se espera un fin de semana frío con otra posible tormenta a principios de la próxima semana para el área de Park City.

Mientras tanto, el evento meteorológico más grande del invierno tuvo a los recreacionistas al aire libre acudiendo en masa a las montañas el miércoles, mientras que otros experimentaron graves retrasos de tráfico desde el Wasatch Back hasta el Wasatch Front.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se suspendieron alrededor de las 2 p.m. para limpiar la nieve.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) había reportado cerca de 80 accidentes en las carreteras de Utah para el miércoles por la tarde. En el Wasatch Back, eso incluyó accidentes en la U.S. 40 y la Interestatal 80.

Un video de UDOT mostró múltiples vehículos varados en la U.S. 40 en dirección oeste para las 10 a.m.

En el condado de Summit, Marsac Avenue en Mine Bench cerró a las 11 a.m. mientras los autos luchaban por subir la carretera cubierta de nieve.

En Parleys Canyon, despistes de vehículos salpicaron la I-80 para el mediodía, seguidos por un accidente que bloqueó tres de los cinco carriles hacia el oeste y el acotamiento cerca de Parleys Summit, retrasando a los conductores durante horas.

UDOT también cerró los cañones Big y Little Cottonwood el miércoles por la tarde debido a múltiples accidentes y congestión.

La Patrulla de Caminos de Utah recuerda a los conductores asegurarse de que sus vehículos estén equipados para condiciones invernales, prestar atención a las leyes de tracción, reducir la velocidad en carreteras con nieve, evitar paradas bruscas y aumentar la distancia de seguimiento entre los autos.

