Francis venderá sus antiguas oficinas municipales y un camión Kei en una venta de excedentes

Francis construyó un nuevo ayuntamiento en Spring Hollow Road el año pasado. Ahora, los líderes de la ciudad están decidiendo qué hacer con el antiguo edificio que se encuentra detrás, junto al recinto del rodeo.

Los miembros del concejo municipal adoptaron en enero los procedimientos sobre cómo vender o disponer de propiedades excedentes. El 12 de febrero, establecieron una oferta mínima de $30,000 para el edificio de oficinas beige de doble ancho.

Francis inició este proceso después de que el distrito del cementerio de la ciudad se pusiera en contacto para mostrar interés en comprar o arrendar las antiguas oficinas.

Google Maps El ayuntamiento de Francis se encuentra en construcción en julio de 2024, y las antiguas oficinas se pueden ver detrás de él.

La preferencia del alcalde Jeremie Forman es vender y trasladar el edificio. Anteriormente indicó que el plan de la ciudad es limpiar la propiedad ubicada detrás del ayuntamiento.

“Dejar [el remolque] allí no encaja realmente con nuestro objetivo general de lo que era nuestro plan original”, afirmó en la reunión del concejo del 12 de febrero.

El resto del concejo coincidió en que el comprador debe ser responsable de la remoción de la estructura y de la nivelación del terreno.

También estará a la venta un pequeño camión Mitsubishi Minicab, sin oferta mínima establecida. El alcalde mencionó que no se ha utilizado “en un buen tiempo” y que la ciudad no ofrece garantías sobre su estado mecánico.

Los camiones japoneses "Kei" con volante a la derecha tienen una especie de seguimiento de culto en Estados Unidos. Como informó The New York Times : “Son diminutos. Son lentos. Y la gente está obsesionada”.

El minicampión de Francis es de color rojo y tiene el logo de la ciudad en la puerta.

Aunque el concejo municipal votó para establecer las ofertas mínimas el 12 de febrero, aún no ha anunciado oficialmente la venta de la propiedad excedente.

Está previsto que el concejo reconsidere y posiblemente finalice los términos de la licitación el 26 de febrero. Se pide a los compradores interesados que se pongan en contacto con el registrador de la ciudad.

Haga clic aquí para más información.

Artículo traducido por Connor Hollison