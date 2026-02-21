Dallin Koecher, del Valle de Heber, trae a casa desde Italia ideas para los Juegos de 2034

El programa de observadores del Comité Olímpico Internacional es una forma en que los futuros organizadores olímpicos pueden ver "tras bambalinas" lo que implica organizar unos Juegos exitosos.

Dallin Koecher, director ejecutivo de Turismo del Valle de Heber, se unió a representantes de Park City, la Utah Olympic Legacy Foundation y estaciones de esquí de Wasatch Back en los Juegos de Milán-Cortina.

“Una vez que lo ves y lo sientes, te contagias de esa fiebre y dices: ‘Vale, ahora lo entiendo. Veo lo que va a hacer falta para prepararnos y lo que va a hacer falta para que nuestra comunidad esté lista’”, comentó.

El Soldier Hollow Nordic Center, cerca de Midway, es la única sede del condado de Wasatch para los Juegos de 2034. Albergará las competiciones de biatlón, esquí de fondo y combinada nórdica .

Koecher pasó cerca de una semana en los Juegos, principalmente en Cortina, y asistió a carreras de biatlón, eslalon gigante y skeleton. Dijo que su parte favorita de la experiencia fue aprender cómo las comunidades anfitrionas se prepararon para los Juegos.

“Regresé con la gran idea o esperanza de que en Utah estamos posicionados para brillar de verdad”, afirmó. “Somos gente acogedora por naturaleza, somos una zona hermosa por naturaleza, y tenemos grandes formas de destacar y mostrar no solo nuestra cultura, sino que nuestras sedes deportivas también serán fantásticas”.

Señaló que la huella geográfica más reducida de Utah para los Juegos de 2034 beneficiará a atletas y espectadores. Los Juegos de Milán-Cortina son los más dispersos en la historia olímpica .

“Pasamos mucho tiempo en autobuses”, dijo. “Algo que me emociona mucho de Utah es que todas nuestras sedes están a menos de una hora de la Villa Olímpica en Salt Lake City”.

Mencionó que el Valle de Heber podría aprovechar los próximos ocho años para ampliar su red de transporte público. También será necesario planificar cómo recibir a los visitantes que querrán reunirse, cenar, comprar y hospedarse en el Valle de Heber durante las Olimpiadas.

Recordó que Soldier Hollow tuvo unos 15,000 visitantes en cada evento en 2002. Se esperan multitudes de ese tamaño o mayores para 2034. Koecher dijo que le gustaría ver a los residentes del Valle de Heber abrazar la experiencia olímpica.

“Sé que será tentador para los locales decir: ‘Alquilemos nuestras casas y escapemos’”, comentó. “Pero quiero animar a la gente a quedarse aquí y participar del espíritu olímpico”.

Ahora que ha vuelto a casa en el Valle de Heber, Koecher compartirá sus conclusiones de los Juegos de Milán-Cortina con los líderes de la comunidad.

Heber Valley Tourism es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison