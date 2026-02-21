¿Carácter rural o derechos de propiedad? Planificadores del sector este ven un cambio en las prioridades

Una sesión de lluvia de ideas en la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit se tornó filosófica el 20 de febrero.

El comisionado Don Sargent señaló que ha observado un cambio en las actitudes y valores en el lado rural del condado. Las nuevas generaciones podrían no estar tan interesadas en la agricultura, pero persiste el deseo de mantener la tierra abierta y sin alteraciones.

Teorizó que esto es una respuesta a los proyectos de desarrollo propuestos.

“Poner énfasis en las tierras abiertas, no solo en la agricultura, podría ayudar a medida que las cosas cambian y evolucionan fuera de las actividades de producción agrícola en algunas de estas tierras”, dijo Sargent, añadiendo que el condado debería priorizar el “carácter rural de pueblo pequeño”.

El comisionado David Darcey coincidió en que ha habido un cambio entre los ciudadanos.

“Parece que el péndulo ha oscilado”, comentó. “La gente simplemente da por hecho que los derechos de propiedad individual se ejercerán, pero sienten que otros problemas de calidad de vida aquí en el condado de Summit desaparecerán si no hacemos algo ahora. Así que tienen miedo por los espacios abiertos, el exceso de desarrollo o el agua potable”.

Los comisionados están discutiendo la revisión del plan general del sector este. Tanto el plan de Snyderville Basin como el del este se están revisando actualmente, y la comisión de planificación de Basin está teniendo discusiones similares sobre políticas de planificación a largo plazo .

Sobre la discusión del este del condado de Summit pesaba una solicitud de nueva zonificación en Browns Canyon por parte de la desarrolladora Ivory Homes, que podría permitir entre 2,300 y 3,000 residencias en unas 400 hectáreas (aprox. 1,000 acres).

El planificador senior Ray Milliner preguntó a los comisionados del este qué querían que dijera el plan general sobre desarrollos potencialmente más grandes y nuevas ciudades.

El comisionado Alex Peterson hizo referencia a la propuesta más reciente de Ivory, el fallido desarrollo Cedar Crest en Hoytsville. El desarrollador colaboró en el proyecto con Larry H. Miller Real Estate, pero este murió en la comisión de planificación.

“Tal vez necesitemos incluir que representamos o mostramos adecuadamente que este crecimiento se gestiona a lo largo del tiempo”, dijo Peterson. “No creo que Ivory Homes estuviera proponiendo 2,000 casas en los próximos cinco años, por ejemplo. Era a lo largo de un periodo de tiempo mayor”.

Peterson dijo que es fácil alarmarse por el "estado final" de un proyecto una vez que todo esté construido.

“Eso me asustaría. Me asustó el estado final del desarrollo en Browns Canyon. Ya saben, hablaban de 2,000 a 3,000 unidades”, dijo. “Pero eso no es algo que vaya a suceder en los próximos dos años”.

Darcey, quien es miembro del concejo municipal de Kamas, propuso el plan general de Oakley como ejemplo. Dice que este tiene pautas específicas para introducir el desarrollo por fases de manera adecuada.

Milliner dijo que el nuevo plan general del sector este tendrá algo que Snyderville Basin ya posee: un “mapa de uso futuro de la tierra”. Informó a los comisionados que programaría una discusión para ayudar a refinar dicho mapa a finales de este año.

