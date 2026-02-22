Heber City utiliza Inteligencia Artificial para diseñar un monumento patriótico

En la reunión del Concejo Municipal de Heber del 17 de febrero, los concejales discutieron las ideas para un monumento "America 250", destinado a conmemorar el aniversario 250 de la fundación de la nación.

Revisaron diseños que incluían banderas, placas y bancos, todos ellos generados mediante inteligencia artificial. El administrador de la ciudad, Matt Brower, destacó que el diseño de este monumento es solo una de las formas en que el personal de Heber está adoptando la IA en su trabajo cotidiano, subrayando que esta tecnología le ahorra a la ciudad tiempo y dinero.

Heber City

“Con la solicitud del monumento, pudimos usar la IA para la creación de un par de ilustraciones, lo cual pudimos hacer en segundos”, dijo. “Sin la IA, tendríamos que haber acudido quizás a un experto, y costaría mucho más”.

El personal de la ciudad también está utilizando la IA para redactar informes, revisar actas de reuniones, corregir documentos y más.

Brower dijo que el personal debe revisar los informes generados por IA para evitar alucinaciones y otros errores.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Heber City está confiando en herramientas de IA para revisar las grabaciones de las cámaras corporales y escribir informes de incidentes.

Heber City no es el único gobierno local que está delegando tareas en la IA: el miembro del Concejo del Condado de Wasatch, Erik Rowland, dijo recientemente que había usado la IA para resumir todo el borrador de la declaración de impacto ambiental para la variante de Heber Valley.

“Gracias a Dios por la IA”, dijo en una reunión del concejo del condado el 11 de febrero. “Me tomé la libertad de subir los 26 documentos a la IA, y básicamente comenzó a ayudarme a entender qué hay aquí”.

Brower dijo que no ve a la IA reemplazando al personal humano, sino más bien ralentizando el ritmo de futuras contrataciones en el gobierno de la ciudad a medida que Heber crece.

Heber City

“Al aprovechar la IA en la medida en que podamos, creo que seremos capaces de abordar las crecientes demandas sin contratar más personal, lo cual creo que es excelente para la ciudad, porque eso reducirá la presión sobre el aumento de los costos”, afirmó.

Brower se ha mostrado entusiasta respecto al potencial de esta tecnología. Hace un año, inició el retiro anual del concejo municipal con un video de sí mismo generado por IA .

Mirando hacia el futuro, prevé el uso de la IA para tareas como la planificación de rutas de quitanieves más eficientes y la revisión de solicitudes de zonificación.

El concejo municipal discutió una política de inteligencia artificial el 6 de enero, pero pospuso la votación. Brower señaló que es probable que vuelva a estar en la agenda en un mes o dos. Un borrador de dicha política incluye pautas para divulgar el uso de la IA, garantizar la privacidad de los datos y más.

Mientras tanto, los miembros del concejo municipal se mostraron generalmente receptivos a los planes del monumento generados por IA. Propusieron algunas formas de combinar diferentes elementos de cada uno de los diseños de la IA. El personal de la ciudad presentará planes revisados en una reunión futura.

Los líderes locales mencionaron que les gustaría tener el monumento "America 250" instalado para el 4 de julio.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison