La escuela secundaria Wasatch gana el campeonato estatal de lucha por primera vez desde 2020

El estudiante de último año, Benjamin Kohler, dijo que él y sus compañeros de equipo —quienes lucieron el cabello teñido de rubio para el torneo— estallaron en vítores cuando se dieron cuenta de que habían ganado el campeonato estatal masculino por equipos 5A los días 13 y 14 de febrero. Fue la primera victoria de Wasatch High School desde los títulos consecutivos en 2019 y 2020 .

“Cuando nos enteramos de que ganamos el título estatal, simplemente no lo podíamos creer”, dijo Kohler. “Nos mirábamos unos a otros, con alegría en los ojos, simplemente abrazándonos”.

El entrenador principal, Kamron Day, dijo que cada atleta dio todo de sí para lograr la victoria. Al final del primer día del torneo de dos jornadas, el campeón defensor, Spanish Fork High School, tenía una estrecha ventaja sobre Wasatch y Box Elder High School.

Pero Day dijo que los "Wasps" mantuvieron la calma.

“Puedes dejarte llevar por algo muy rápido y luchar con tensión si te preocupas por las puntuaciones y cosas así”, comentó. “Tratamos de mantenerlos alejados de eso lo más posible y que se concentraran en la tarea que tenían entre manos, que era ser la mejor versión de sí mismos que pudieran ser en ese momento”.

Es un consejo que el equipo discute en cada entrenamiento y algo que Kohler se ha tomado muy en serio. En lugar de escuchar música como muchos atletas, Kohler simplemente absorbe la atmósfera de la arena para centrarse y entrar en el estado mental adecuado antes de un combate.

La táctica le ayudó durante un combate crucial en el torneo, cuando se enfrentó cara a cara con un luchador de Spanish Fork.

“Sabía que era una carrera reñida entre nosotros y Spanish Fork, pero al final, sabía que era solo otro combate, otro paso en el camino para ganar otro título estatal”, dijo. “Así que, al entrar en ese combate, luché como yo lucho, sin preocuparme realmente por el resultado final”.

Tras un combate difícil, Day dijo que el equipo recibió un impulso muy necesario con la victoria de Kohler: su tercer título estatal individual. El estudiante de último año de Wasatch, Jonah Ware, y el de tercer año, Wyatt Hanssen, también obtuvieron el primer lugar en sus categorías de peso.

Kohler dijo que la mentalidad de "un combate a la vez" fue solo una de las tácticas que ayudó al equipo. Los luchadores de Wasatch también participaron en torneos más grandes durante el año, incluyendo algunos en Nashville y Arizona, lo que reforzó tanto su confianza como sus habilidades.

El equipo también se presiona mutuamente para mejorar. Kohler mencionó que él y los otros estudiantes de último año se aseguraron especialmente de seguir el progreso del equipo y dar consejos cuando era necesario.

“Ver esa mejora no solo en los chicos a los que yo presioné, sino a los que otros compañeros presionaron, definitivamente nos ayudó hacia ese título estatal”, afirmó.

El equipo de lucha libre femenina de Wasatch High también tuvo un buen desempeño. El equipo estuvo clasificado en el puesto número 1 durante todo el año y defendía títulos estatales 5A consecutivos, pero terminó en segundo lugar detrás de Salem Hills High School.

