Familia de Park City atrapada en México tras cierre del aeropuerto de Puerto Vallarta por violencia

La violencia estalló en México el domingo después de que el ejército del país matara a un líder de un cártel.

Según la Associated Press , Nemesio Oseguera Cervantes, apodado “El Mencho”, era el jefe de una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México: el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel es conocido por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a los EE. UU. y por organizar ataques contra funcionarios del gobierno.

Los miembros del cártel respondieron a la muerte de su líder con una violencia generalizada, que incluyó el bloqueo de carreteras y el incendio de vehículos. AP informa que alrededor de 73 personas murieron durante el intento de México por capturar al líder del cártel y en las violentas repercusiones tras su muerte.

Debido a la violencia en el estado de Jalisco, Delta Air Lines , Southwest Airlines y otras aerolíneas cancelaron vuelos a los populares destinos vacacionales de Puerto Vallarta y Guadalajara.

El residente de Park City, Kevin Lontz, y su familia se vieron afectados por los cierres de vuelos, al igual que la familia de Joel Feldman, de Jeremy Ranch.

Lontz y su familia han estado pasando las vacaciones escolares de febrero en Yelapa, México. Es un pueblo de pescadores a unas 30 millas de Puerto Vallarta al que se accede principalmente en bote. Lontz dijo que se enteraron del conflicto en la zona después de que se fuera la luz el domingo por la mañana.

“Escuchamos que había algunos problemas, y el servicio de taxi acuático, que es la forma normal de venir aquí y de irse, no estaba funcionando”, dijo Lontz.

Quería saber más sobre la situación ya que la familia tenía un vuelo de regreso a Utah a las 4 p.m. Por lo tanto, tomó una lancha motora a través de la Bahía de Banderas hacia Puerto Vallarta.

“Mientras cruzábamos la bahía, podíamos ver y tengo video de esto , toda la línea costera ardiendo, humo”, relató Lontz. “Empezábamos a captar señal de celular. Estábamos recibiendo informes de noticias en este viaje de una hora en bote directo hacia el aeropuerto en Puerto Vallarta, y quedó claro que las cosas estaban realmente bastante locas”.

Lontz dijo que vio videos de vehículos siendo incendiados y otros actos de violencia en las calles. A mitad de camino por la bahía, Lontz también se enteró de que el aeropuerto estaba cerrado. Tras recoger combustible para un generador, el bote regresó a Yelapa.

“Fue un poco alarmante, honestamente, pero estábamos en un bote alejándonos de eso”, dijo Lontz. “Francamente, sentí que estábamos lo más seguros posible, y todavía me siento así”.

Feldman dijo que su familia estaba de vacaciones cerca de Puerto Vallarta cuando estalló la violencia. Vio un incendio en la ciudad el domingo por la mañana, pero no le dio mucha importancia hasta que aparecieron más por toda la ciudad.

“Constantemente veías columnas de humo elevándose en una zona de la ciudad, y luego asumo que la gente lograba controlarlo, y entonces brotaba otra columna en otro lugar”, comentó.

La familia Feldman también tenía programado volar el domingo por la noche. Antes de que quedara claro que los vuelos estaban cancelados, dijo que los precios de los servicios de transporte compartido seguían aumentando, empezando en $20 para llegar al aeropuerto por la mañana y subiendo a $100 a media tarde antes de que dejaran de ofrecer viajes.

Dijo que su esposa, su hijo y otros niños en el área estaban nerviosos por la situación.

“Cuando nos fuimos a dormir anoche, apilamos mesas y sillas frente a la puerta de nuestro condominio, por si acaso”, relató.

Las familias de Feldman y Lontz ahora tienen programado regresar a casa el miércoles. Ambos dijeron que, hasta el lunes por la mañana, las cosas parecían estar volviendo a la normalidad.

También mencionaron que los residentes locales han sido de gran ayuda. Muchos permiten que los vacacionistas extiendan su estancia y Feldman dijo que un pequeño restaurante en el edificio donde se hospeda su familia estableció horarios de comida para los residentes.

Artículo traducido por Connor Hollison