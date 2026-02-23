Residente de Park City compite para ayudar a los habitantes de Alaska que lo apoyaron a través de la Ruta del Iditarod de 1,000 millas

El Iditarod Trail Invitational de 1,000 millas es conocido como la carrera de invierno más larga y dura del mundo. Sigue la histórica Ruta del Iditarod en Alaska y honra la "carrera del suero" de 1925, donde equipos de perros entregaron la antitoxina para la difteria, que salvó vidas, en aldeas remotas de Alaska.

La hazaña es algo que los atletas extremos trabajan décadas para lograr. El residente de Park City, Matt Garretson, se encuentra en su segunda travesía a través de algunas de las condiciones más difíciles de la naturaleza.

La mayoría de los participantes del invitacional viajan en bicicleta, incluyendo a Garretson, pero la carrera también se puede realizar en esquís o a pie.

“Llevo lo que parece una bicicleta de montaña tradicional, excepto que tiene neumáticos de 5 pulgadas de ancho con clavos, para poder viajar a través de nieve profunda, así como por ríos congelados y hielo marino”, dijo Garretson en el programa “Local News Hour” de KPCW .

Comenzando en Anchorage y terminando en Nome, la carrera incluye solo una cantidad mínima de asistencia. Garretson dependerá del equipo de supervivencia y los suministros de alimentos que envió a las aldeas remotas antes de la carrera.

1 of 2 — Iditarod Trail Invitational Matt Garretson 11.jpeg The historic Iditarod Trail in Alaska. Matt Garretson 2 of 2 — Iditarod Trail Invitational Matt Garretson 2.jpeg Fat-tire bikes on the 2025 Iditarod Trail Invitational. Matt Garretson

Garretson está compitiendo en la versión de 1,000 millas del Iditarod Invitational y afirmó que ha construido su "currículum" durante los últimos 10 años para poder participar.

Antes de que alguien pueda entrar en la ruta del Iditarod, debe terminar una carrera ultra de invierno de al menos 100 millas. Luego, son elegibles para una invitación a la carrera Iditarod de 150 millas, seguida por la versión de 350 millas y, finalmente, la carrera de 1,000 millas.

Garretson compitió en el Iditarod de 1,000 millas el año pasado y está de regreso con un nuevo propósito: recaudando dinero para apoyar a las aldeas locales de Alaska.

El año pasado, un tifón azotó la costa de Alaska y muchas aldeas a lo largo de la Ruta del Iditarod. Él está compitiendo para ayudar a reconstruir la infraestructura de las aldeas y de las personas que apoyan estas carreras históricas.

“Vi las imágenes de todas estas aldeas por las que había pasado, donde conocí a la gente que me trató con tanta amabilidad, quedando absolutamente devastadas por este tifón”, dijo Garretson.

1 of 2 — Iditarod Trail Invitational Matt Garretson 6.jpeg Parkite Matt Garretson at the 2025 Iditarod Trail Invitational in Alaska. Kaitlyn and Matt Garretson 2 of 2 — Iditarod Trail Invitational Matt Garretson 11 (2).jpeg Competitors start riding at the 2025 Iditarod Trail Invitational. Kaitlyn Garretson

Durante el tiempo que Garretson pasó en la ruta, el pueblo de Galena abrió su escuela a los corredores. Garretson dijo que fue un respiro bienvenido después de las semanas que pasó en cuevas de nieve en la naturaleza salvaje de Alaska. Una familia local también ofreció a los viajeros salteado de reno.

“De todos los alimentos silvestres que he probado en mi vida, debo decir que nunca había comido salteado de reno, y fue simplemente lo más delicioso. Lo recordaré como la mejor comida de mi vida por el resto de mis días”, comentó Garretson.

A medida que Garretson se acercaba al final de la carrera, una mujer salió corriendo de una pequeña cabaña remota cerca de una zona de hielo marino para llevarle galletas caseras.

"Simplemente pensé en todas las cosas maravillosas; ya sabes, lo correcto en el momento adecuado, una especie de momento divino donde se sentía esa calidez, no por la comida, sino por el gesto en sí”, dijo Garretson.

Como parte de un esfuerzo comunitario, Garretson ha recaudado más de $20,000 para apoyar a las aldeas locales.

Haz clic aquí para seguir el viaje de Garretson.

Él dice que le tomará unos 18 días, dependiendo del clima.

Artículo traducido por Connor Hollison