El amante de Kouri Richins detalla conversaciones privadas en el juicio por asesinato

Robert Josh Grossmann declaró el miércoles que esa fue la primera vez que veía a Kouri Richins desde que terminaron su relación a principios de 2023.

La relación comenzó como una aventura extramatrimonial después de que Grossmann se mudara de Carolina del Sur a Utah para ayudar en el negocio de compra y venta de casas de Richins. Él testificó que estaba enamorado, y el fiscal jefe, Brad Bloodworth, le preguntó si sentía que Richins lo amaba a él.

“Sí. Aunque tengo la tendencia de enamorarme perdidamente, probablemente más que la mayoría”, dijo Grossmann. “Así que, ya sabes, creo que ella sí me amaba”.

Actualmente, Kouri Richins está acusada de homicidio agravado, intento de homicidio y delitos financieros en relación con la sobredosis fatal de su esposo, Eric Richins, en 2022. Ella se ha declarado inocente.

Grossmann mencionó que se sintió "abrumado por la culpa" tras enterarse de que ella estaba implicada en la muerte de Eric.

“Y luego empecé a mirar todo nuestro pasado con un par de gafas diferentes, a través de otros lentes”, afirmó Grossmann en el estrado. “Estaba tratando de averiguar si ella lo hizo. Y si yo podía ayudar [en la investigación], eso era lo que iba a hacer”.

Court TV Robert Josh Grossmann respondió a las preguntas en el estrado de los testigos durante el juicio por asesinato de Kouri Richins el miércoles 4 de marzo de 2026.

Grossmann relató que se reunió con Kouri Richins en las montañas Uinta un par de semanas después de la muerte de su esposo. Tuvieron una conversación de horas sobre la vida, la muerte, sus hijos, Dios y lo sobrenatural.

“Ella me preguntó si... si alguna vez había matado a alguien”, recordó Grossmann.

“¿Y eso fue específico a —matar a alguien mientras servías en Irak?”, preguntó Bloodworth, lo cual Grossmann confirmó.

Dijo que Richins también le preguntó cómo lo hacía sentir.

Pero Grossmann también quiso poner la conversación en contexto, ya que estuvo de acuerdo con los abogados defensores quienes sugirieron que Kouri Richins estaba “de duelo” y “triste” después de que su esposo muriera.

Dijo que eso la cambió.

“Creo que estaba agotada, emocionalmente”, dijo Grossmann. “Y creo que estaba buscando una razón para desviar la conversación lejos de sí misma, porque ella hace eso”.

Como parte de su testimonio el miércoles, los fiscales mostraron varios intercambios de mensajes de texto entre Grossmann y Kouri Richins, que iban desde noviembre de 2021 hasta mediados de 2022.

Grossmann estaba visiblemente afectado mientras el jurado leía cada mensaje a su vez, agachando la cabeza por momentos.

Los textos contenían declaraciones mutuas de amor. En un momento, Kouri Richins sugiere que podrían vivir en la mansión de Midway que ella eventualmente adquiriría el día después de la muerte de Eric Richins.

Pero en el estrado, Grossmann dijo que sus planes ahora parecen algo que él “quería en ese momento”, más una fantasía que una realidad eventual. Dijo: “Las cosas cambiaron después de que Eric falleció”.

El juicio está programado hasta el 27 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison