La preparatoria de Park City recibe reconocimiento estatal por sus programas para estudiantes de inglés

La Junta de Educación del Estado de Utah otorgó recientemente a Park City High School un certificado por su educación ejemplar. El reconocimiento de 2026 se debe a que la escuela cuenta con el porcentaje más alto a nivel estatal de estudiantes de inglés inscritos en clases de nivel universitario.

Melanie Moffat, quien enseña inglés como segunda lengua en la preparatoria, comentó que es increíble recibir este reconocimiento: “Te hace sentir que todo el trabajo ha valido la pena. Existen programas que funcionan; los estudiantes tienen la capacidad de sobresalir si se les da la oportunidad y el apoyo adecuado”.

Más del 95% de los estudiantes de Park City cuyo primer idioma no es el inglés están inscritos en clases de Inscripción Simultánea (CE). Estas materias son impartidas por maestros de Park City utilizando el plan de estudios y las herramientas de evaluación de Weber State University o Utah Valley University.

Además, casi el 41% de estos alumnos están inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP), las cuales permiten a los estudiantes acreditar cursos introductorios en universidades de todo el país si aprueban los exámenes correspondientes.

Cerca del 20% de los estudiantes de Park City High tienen un idioma materno distinto al inglés. Moffat atribuye su éxito al programa Dream Big, iniciado hace 10 años para preparar a estudiantes de primera generación para la universidad. A través de este programa, los alumnos se preparan durante el verano previo a sus clases avanzadas.

“Los preparamos en verano para que sepan cómo tomar notas (notas Cornell) y cómo estudiar”, explicó Moffat. “El maestro de AP imparte una clase de preparación en verano para que, cuando lleguen en otoño, no se sientan intimidados”.

Moffat recordó que, en el segundo año del programa, tras un curso de verano de Química, los cambios fueron evidentes. Un maestro de Química le contó que un estudiante de inglés levantó la mano el primer día y respondió con confianza. “Eso cambió la dinámica total de la clase; los demás niños decían: ‘Quiero sentarme con él, sabe lo que hace’. Eso es irreemplazable, niveló el campo de juego”.

Una década después, el programa ha sido un éxito: cerca del 82% de sus participantes asisten a la universidad. “Es emocionante ver a los chicos de Dream Big regresar a trabajar en la comunidad”, añadió Moffat, mencionando el caso de una exalumna que ahora trabaja en la People's Health Clinic tras graduarse en Salud Pública.

Para los alumnos que aún no están listos para Dream Big, el distrito ofrece otros apoyos, como el programa SIOP, que brinda instrucción tanto en inglés como en el idioma nativo del estudiante (típicamente español).

Moffat destacó el caso de un estudiante que llegó en octavo grado con muy poco conocimiento de inglés y que ahora toma cursos de aviación: “Quiere ser piloto. Está tomando clases de inglés y matemáticas de inscripción simultánea. En cinco años ya está listo para la universidad y se graduará con unos 20 créditos universitarios”.

La junta estatal planea presentar el éxito de Park City High School como un modelo para otros distritos en una reunión de Servicios de Lenguajes Alternativos el próximo 25 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison