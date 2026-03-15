La policía de Park City investiga una amenaza falsa tras la evacuación de Main Street

Gavin McGough / KPCW Una amenaza falsa reportada para el Teatro Egyptian provocó la evacuación de Main Street en Old Town de Park City el sábado 14 de marzo de 2026.

Las autoridades evacuaron la calle Main Street en (Old Town) después de que una persona que llamó reportara una amenaza a la seguridad pública en el Teatro Egyptian el sábado alrededor de las 12:20 p.m.

El jefe adjunto de bomberos de Park City, Sean Briley, confirmó que no se encontró ninguna amenaza y las autoridades dieron el aviso de "todo despejado" poco antes de las 2:30 p.m.

"Sigue un patrón de amenazas de bomba que hemos visto en el estado", dijo Briley a KPCW. "Nadie se ha identificado ni ha explicado por qué lo están haciendo".

Una amenaza falsa provocó la evacuación del Palacio de Justicia de Salt Lake City el 11 de marzo, y otra obligó a realizar evacuaciones en el Salt Lake Community College el 24 de febrero, según KUTV.

Briley señaló que las llamadas de swatting y las amenazas falsas son un drenaje peligroso y costoso para la seguridad pública.

"Y cada vez necesitamos traer recursos especializados que sean capaces de despejar esa amenaza. Requiere mucho tiempo y es bastante disruptivo para los negocios y para las personas que solo intentan disfrutar de sus fines de semana", comentó Briley.

Dichos recursos provinieron del Departamento de Policía Unificada de Salt Lake, incluyendo unidades caninas (K-9) y equipo especializado para investigar la posible amenaza.

La teniente de la policía de Park City, Danielle Snelson, dijo que, tras asegurar que el público no estaba en peligro, las cuadrillas reabrieron el área entre la calle Fifth Street y la parte alta de Main Street.

Añadió que los oficiales están investigando la amenaza falsa y darán a conocer más información cuando esté disponible.

Artículo traducido por Connor Hollison