Un jurado del condado de Summit declara culpable a Kouri Richins de asesinato en la muerte de su esposo

Justo a las afueras de Park City, Utah, el lunes, el juez del 3.er Distrito Richard Mrazik leyó el veredicto ante los amigos y familiares de Kouri Richins y de su difunto esposo, así como miembros de la prensa.

Kouri Richins enfrentaba un total de cinco cargos y fue declarada culpable de todos ellos.

Ocho jurados del condado de Summit, seis hombres y dos mujeres, la declararon culpable del asesinato en marzo de 2022 de su esposo, Eric Richins, con una dosis letal de fentanilo.

También la declararon culpable de intento de asesinato, tras haber intentado envenenarlo semanas antes, el Día de San Valentín.

Asimismo, fue condenada por falsificación y dos cargos de fraude de seguros derivados de una póliza de seguro de vida que contrató sobre la vida de su esposo sin su conocimiento y que luego cobró tras su asesinato.

Court TV Amy Richins llora en el tribunal el 16 de marzo de 2026, mientras el juez del 3.er Distrito, Richard Mrazik, lee el veredicto que declara culpable a Kouri Richins, su cuñada, de asesinar a su hermano Eric Richins en 2022.

El caso ha generado una amplia atención mediática desde que Richins publicó y promocionó un libro infantil sobre el duelo por la muerte de un padre el mes previo a su arresto en mayo de 2023.

Ella mantuvo su inocencia y había estado detenida en la cárcel del condado de Summit desde entonces. Ahora enfrenta una condena de 25 años a cadena perpetua. La sentencia está programada para el 13 de mayo.

Durante las últimas tres semanas, los fiscales del condado de Summit presentaron a 42 testigos para construir su caso en su contra.

Los abogados de Richins no presentaron un caso de defensa, pero sí afirmaron repetidamente que los fiscales no podían probar cómo ella administró el fentanilo mortal a su esposo.

La abogada defensora Wendy Lewis reiteró eso durante los alegatos finales del lunes y calificó la investigación del condado de Summit como “descuidada” y “sesgada”.

David Jackson / The Park Record La abogada defensora presenta los alegatos finales el 16 de marzo de 2026 en el Tribunal del 3.er Distrito durante el juicio por asesinato de Kouri Richins, quien fue declarada culpable esa misma noche.

“Todo en esta investigación estuvo dirigido por la familia de [Eric Richins]. Ellos empezaron desde el primer día y continuaron hasta el juicio”, dijo la abogada defensora. “Ellos fueron quienes inicialmente contrataron y pagaron a los expertos. Su investigador privado proporcionó información a la policía”.

Una de las alternativas que la defensa dice que debió haberse investigado estaba relacionada con una receta de hidrocodona de 2016 encontrada en la mesa de noche de Eric Richins la noche en que murió. Fotos de la escena del crimen parecían mostrar que contenía residuos, pero nunca fueron analizadas.

En su alegato final, el fiscal principal del condado de Summit, Brad Bloodworth, pidió al jurado una condena.

Describió a Kouri Richins como una empresaria incompetente que mintió primero para encubrir deudas y luego para ocultar un asesinato que cometió en gran parte debido a esas deudas.

“Kouri Richins se aferra a la fachada que le ha permitido salirse con la suya durante tanto tiempo. Y a pesar de toda la evidencia, Kouri Richins insiste y culpa a Eric. Es intensamente ambiciosa. Vean a través de su fachada, examinen su ambición”, dijo a los jurados. “No permitan que se salga con la suya tras cometer un asesinato.”

David Jackson / The Park Record El fiscal principal del condado de Summit, Brad Bloodworth, pasa detrás de Kouri Richins, quien estaba siendo juzgada por el asesinato de su esposo, el 16 de marzo de 2026. Un jurado la declaró culpable esa misma noche.

El juicio por asesinato, que originalmente estaba programado para durar hasta el 27 de marzo, concluyó más de una semana antes.

Mientras Richins espera la sentencia en el caso de asesinato, aún enfrenta 26 delitos graves en otro caso que los fiscales presentaron el pasado junio. Los cargos representan el alcance completo de sus supuestas irregularidades financieras.

No está claro si los fiscales aún planean continuar con ese caso.

La directora de comunicaciones de los Tribunales Estatales de Utah, Tania Mashburn, dijo que ninguna de las partes haría comentarios directos después del veredicto del lunes.

David Jackson / The Park Record La madre de Kouri Richins, Lisa Darden, escucha los alegatos finales en el juicio por asesinato de su hija el 16 de marzo de 2026. Esa noche, Richins fue declarada culpable de asesinar a su esposo, entre otros delitos.

Y en la corte civil, Richins está litigando asuntos de propiedad con la familia de Eric Richins. La familia está presentando demandas en su contra bajo la “ley del asesino” de Utah, que establece que es ilegal heredar propiedades de la persona que uno ha asesinado.

Artículo traducido por Connor Hollison