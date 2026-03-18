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Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del condado de Summit han reabierto sus puertas tras un periodo de cierres prolongados

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 18, 2026 at 8:50 PM MDT
Summit County Library, Kamas Branch
library.utah.gov
La oficina del DMV de Kamas se encuentra en la sucursal de la Biblioteca del Condado de Summit en Main Street.

Las oficinas comenzaron cierres esporádicos en octubre de 2025, seguidos de cierres más prolongados en enero.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados del condado de Summit han reabierto después de meses de cierres prolongados.

Los cierres esporádicos de las sucursales de Coalville y Kamas comenzaron en octubre debido a desafíos con el personal. Según la tesorera del condado, Corrie Forsling, el condado de Summit cuenta ahora con cuatro empleados para atender sus tres oficinas del DMV.

La sucursal de Coalville ahora está abierta los martes y viernes de 8 a.m. a 4:45 p.m., cerrando para el almuerzo de 12:30 p.m. a 2 p.m.

El DMV de Kamas mantiene el mismo horario los lunes, miércoles y jueves, mientras que la oficina de Park City está abierta de lunes a viernes.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
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