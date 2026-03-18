Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del condado de Summit han reabierto sus puertas tras un periodo de cierres prolongados

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados del condado de Summit han reabierto después de meses de cierres prolongados.

Los cierres esporádicos de las sucursales de Coalville y Kamas comenzaron en octubre debido a desafíos con el personal. Según la tesorera del condado, Corrie Forsling, el condado de Summit cuenta ahora con cuatro empleados para atender sus tres oficinas del DMV.

La sucursal de Coalville ahora está abierta los martes y viernes de 8 a.m. a 4:45 p.m., cerrando para el almuerzo de 12:30 p.m. a 2 p.m.

El DMV de Kamas mantiene el mismo horario los lunes, miércoles y jueves, mientras que la oficina de Park City está abierta de lunes a viernes.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison