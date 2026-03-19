El condado de Summit confirma nuevos casos de sarampión en Deer Valley Resort y en el Hospital de Park City

Se han confirmado recientemente dos casos de exposición al sarampión en el condado de Summit: uno en el Hospital de Park City el 2 de marzo y otro en el Silver Lake Lodge de Deer Valley Resort el 8 de marzo.

Estas exposiciones, junto con un reciente aumento de casos en la región, llevaron al Departamento de Salud Pública del Condado de Summit a emitir un aviso de salud por sarampión el miércoles 18 de marzo.

"Cuando pensamos en todas las cosas que el departamento de salud está haciendo, el sarampión tiene que ser la prioridad", dijo el director de Salud Pública del Condado de Summit, Phil Bondurant, en el programa "Local News Hour" de KPCW el 9 de marzo. "Es altamente transmisible. Enferma a la gente y, en este momento, en el estado, la mayor parte de los casos —alrededor de dos tercios— son en niños menores de 18 años; están en la escuela, y ahí es donde está ocurriendo la transmisión".

Los niños también son vulnerables a las complicaciones de la enfermedad, que causa fiebre, secreción nasal y un sarpullido rojo que comienza en la cara. El sarampión es altamente transmisible, pero fue declarado eliminado en los Estados Unidos en el año 2000 debido a los altos niveles de vacunación.

En años recientes, la nación ha visto un resurgimiento de la enfermedad. Los datos más recientes muestran que 443 residentes de Utah han sido diagnosticados con sarampión en el brote actual, que comenzó a finales del verano de 2025.

Hasta ahora, el condado de Summit ha registrado algunas de las tasas de transmisión más bajas de Utah, con solo 3 casos confirmados. El condado de Wasatch ha registrado 9. El nivel más alto de transmisión está ocurriendo en el suroeste del estado.

Bondurant afirma que la inmunización es una herramienta esencial para controlar el brote actual.

"Las vacunas son seguras", dijo. "Están probadas. Y a medida que hemos visto disminuir las tasas de vacunación, también hemos visto un aumento del sarampión. Por lo tanto, existe una fuerte correlación que ha sido bien estudiada, y mantengo mi confianza en la capacidad de la vacuna para proteger y en nuestra capacidad para proporcionar esas vacunas".

Bondurant alienta a los residentes a revisar sus registros de vacunación y a ponerse en contacto con su departamento de salud pública o médico para actualizar sus vacunas si es necesario.

En cuanto a los casos recientes, Deer Valley informó a KPCW News que la exposición se debió a un miembro del personal que dio positivo en la enfermedad. El complejo está trabajando con el departamento de salud pública del condado para abordar el problema y realizar el rastreo de contactos.

El Departamento de Salud del Condado de Summit y Deer Valley Resort son patrocinadores financieros de KPCW News.

Artículo traducido por Connor Hollison