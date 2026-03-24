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Los Parques Estatales de Utah celebran el Mes del Cielo Oscuro con una búsqueda del tesoro

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 24, 2026 at 7:58 AM MDT
Night-sky visibility and light pollution have become a hot topic in the Heber Valley, with local governments making decisions about what types of lighting are allowed to shine at night and when. An event Thursday in Heber City aims to educate the public on how to help keep the sky dark.
majochudy
/
Adobe Stock
Una persona contempla el cielo nocturno de Heber.

El Parque Estatal Wasatch Mountain organizará eventos temáticos del cielo oscuro en abril.

Los 46 parques estatales de Utah celebrarán el Mes del Cielo Oscuro en abril con una búsqueda del tesoro del cielo nocturno.

Se anima a los observadores de estrellas de todas las edades a visitar cuatro parques estatales en al menos dos regiones de Utah para resolver acertijos con temática de astronomía.

La primera persona en descifrar las pistas recibirá una estancia gratuita de una noche en cualquier parque estatal. Todos los participantes ganarán un pin exclusivo del cielo nocturno.

El "Wasatch Back" alberga cinco parques estatales. Eso incluye el Parque Estatal Wasatch Mountain, que también organizará un evento de observación de estrellas el 17 de abril.

Hay dos niveles de búsqueda: la Búsqueda del Tesoro del Cielo Oscuro (Dark Sky Scavenger Hunt) para adultos y la Búsqueda de Descubrimiento del Cielo Oscuro para Pequeños Guardabosques (Jr. Ranger Dark Sky Discovery Hunt) para niños y familias.

Utah reconoció por primera vez abril como el Mes del Cielo Oscuro en 2021, celebrando los cielos nocturnos del estado y los esfuerzos de preservación. Muchos parques estatales organizarán eventos de cielo oscuro durante todo el mes de abril.

Artículo traducido por Connor Hollison
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