Midway considera los riesgos y beneficios de la IA en las operaciones de la ciudad

A medida que la inteligencia artificial se integra en la vida cotidiana, los gobiernos del condado de Wasatch están estableciendo lineamientos sobre cómo utilizar esta nueva tecnología de manera ética.

El Concejo Municipal de Midway revisó un borrador de política de IA en su sesión de trabajo el 23 de marzo.

El abogado de la ciudad, Corbin Gordon, dijo que redactó la política propuesta basándose en normas de otros gobiernos locales.

“Queremos asegurarnos de que estamos utilizando la IA de una manera en la que no dejemos que tome decisiones por nosotros”, dijo. “Es una herramienta muy poderosa; puede llevarte a resultados mucho más rápido de lo que normalmente podrías. Pero si no la verificas, puede convertirse en un problema.”

El personal de la ciudad podría utilizar la IA para tareas como redactar actas de reuniones, resumir documentos, elaborar informes y ayudar con solicitudes de registros.

El uso ético de la IA es una de las principales preocupaciones, especialmente cuando se trata de información legal. Gordon propuso una lista de usos prohibidos para la IA.

“El uso de la IA como repositorio oficial o custodio de los registros de la ciudad — nunca querríamos hacer eso”, dijo. “Depender del contenido generado por IA como definitivo sin revisión humana; cargar información confidencial, privilegiada o protegida en sistemas de IA no aprobados; usar cuentas personales o no controladas por la ciudad para asuntos municipales.”

El alcalde Craig Simons dijo que no quiere que los datos de Midway se utilicen para entrenar modelos de lenguaje a gran escala. Lo más probable es que la ciudad cree una cuenta protegida para usos gubernamentales, y el personal deberá usar esa cuenta para garantizar la seguridad de los datos.

Los miembros del concejo sugirieron un requisito de divulgación para que el público sepa cuándo se ha utilizado IA. También enfatizaron la importancia de verificar siempre la precisión de los resultados de la tecnología.

Un pequeño comité perfeccionará el borrador de la política de Gordon esta primavera antes de presentarlo nuevamente al concejo para su votación.

En la vecina Heber City, el personal está utilizando IA para generar ideas, más recientemente para un monumento patriótico propuesto . Los miembros del concejo de Heber esperan adoptar una política de IA más adelante esta primavera.

Artículo traducido por Connor Hollison