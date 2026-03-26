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Proyectos de tráfico de UDOT cerrarán la I-80 y desviarán el tránsito en el Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 26, 2026 at 10:18 PM MDT
UDOT is working to widen U.S. 189 in Wasatch County near Deer Creek Reservoir.
Sydney Weaver
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UDOT está trabajando para ampliar la U.S. 189 en el condado de Wasatch, cerca del Deer Creek Reservoir.

El Departamento de Transporte de Utah está sacando sus conos naranjas y preparándose para una intensa temporada de construcción en todo el estado.

UDOT anunció que iniciará 176 nuevos proyectos de construcción este año, con un valor de 2.8 mil millones de dólares. El departamento también continúa trabajando en otros 57 proyectos.

Eso incluye un proyecto de ampliación de carretera de 105 millones de dólares en la U.S. 189 en el condado de Wasatch. Este año, las cuadrillas continuarán excavando la ladera para futuras vías en dirección norte.

Más adelante este año, el tráfico se desviará temporalmente hacia los nuevos carriles en dirección norte para que las cuadrillas puedan comenzar a trabajar en el lado sur e instalar un nuevo semáforo en la intersección de la U.S. 189 y la Ruta Estatal 113.

En el condado de Summit, UDOT trabajará en mejoras en la Interestatal 80 en Parleys Canyon.

El proyecto de 73 millones de dólares incluye pavimentar la I-80 desde Mountain Dell hasta Lambs Canyon y reemplazar dos puentes de 50 años cerca de Jeremy Ranch.

La I-80 se cerrará en Jeremy Ranch durante el reemplazo de los puentes. El proyecto comenzará esta primavera o a principios del verano.

Se espera que ambos proyectos en el Wasatch Back se completen en 2027.

Artículo traducido por Connor Hollison
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