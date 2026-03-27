Un invierno implacablemente cálido obliga a Deer Valley a cerrar antes de lo previsto

Un invierno de condiciones implacablemente cálidas y secas ha obligado a Deer Valley a dar por terminada su temporada de esquí.

El presidente y director de operaciones, Todd Bennett, anunció el jueves 26 de marzo que los telesillas dejarán de funcionar el domingo 29 de marzo. Eso es tres semanas antes del objetivo original de Deer Valley de cerrar el 19 de abril.

Bennett dijo que los líderes del complejo tomaron la decisión tras esquiar ayer, cuando las temperaturas alcanzaron los 70°F (21°C).

“Obviamente, hemos estado hablando de las condiciones durante un tiempo, pero nos reunimos 30 líderes sénior de operaciones de montaña, alojamiento y de toda la empresa a las 4 en punto y hablamos sobre lo que vimos”, comentó.

Decidieron ofrecer “un último gran fin de semana” a los huéspedes antes de cerrar por la temporada.

Bennett señaló que la avanzada tecnología de fabricación de nieve del complejo ayudó a Deer Valley a aprovechar al máximo un año de nieve difícil.

“Tenemos el sistema de fabricación de nieve más grande de Norteamérica. Creo que en un momento dado tuvimos 130 cañones produciendo nieve simultáneamente”, dijo. “Así que estamos muy agradecidos con el equipo por ser capaces, incluso en un año de escasas nevadas, de extendernos casi hasta abril”.

Este fue un año histórico para Deer Valley East Village, la expansión masiva con vista al embalse Jordanelle. El complejo inauguró casi 100 pistas nuevas y ocho telesillas nuevos.

“Esta es la primera vez que me enfrento, o que he tenido la oportunidad de liderar a un equipo, a través de algo que ha sido tan emocionante y desafiante a la vez”, dijo Bennett.

El clima inusualmente cálido y seco ha provocado una temporada de esquí sombría para los complejos turísticos en todo el oeste de las montañas. El anuncio de Deer Valley se produce tras una semana de temperaturas cálidas que batieron récords.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que Salt Lake City registró máximos históricos en cinco de los siete días entre el 19 y el 25 de marzo.

Las condiciones inusualmente secas durante todo el invierno se han sumado a los desafíos. Deer Valley recibió un total de 144 pulgadas (365 cm) de nieve esta temporada, menos de la mitad de su promedio anual de 300 pulgadas (762 cm).

Deer Valley organizará un “fin de semana de agradecimiento para los poseedores de pases” para cerrar la temporada con música y almuerzo de cortesía.

Se emitirán reembolsos por los boletos de telesilla y las lecciones reservadas para después del 29 de marzo.

Varias áreas de esquí de Utah ya han cerrado por la temporada . Para obtener una lista completa, visite kpcw.org .

Muchos otros esperan aguantar un poco más. Park City Mountain ha dicho que permanecerá abierto hasta abril.

Deer Valley Resort es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison