El condado de Summit investiga el hallazgo de una persona muerta en Browns Canyon

Una investigación de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit está en marcha después de que una persona fuera encontrada muerta en High View Road, en el lado norte de Browns Canyon, el 26 de marzo.

Según el portavoz del alguacil, Skyler Talbot, "no existe una amenaza conocida para la seguridad pública en este momento".

Dijo que no se podía dar a conocer información adicional. Eso incluye la identidad del fallecido, o cualquier detalle sobre quién descubrió el cuerpo y su ubicación exacta.

High View Road se encuentra a cuatro millas de la ruta estatal 248 en Browns Canyon Road y a unas tres millas de Peoa.

Browns Canyon es una vía principal para el tráfico de camiones y alberga varias canteras, empresas industriales y organizaciones de rescate de animales. No es una zona densamente poblada de viviendas.

Artículo traducido por Connor Hollison