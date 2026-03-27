La junta del Distrito Escolar del Condado de Wasatch se muestra cautelosa ante una propuesta de asociación para un desarrollo de vivienda

El desarrollador Russ Watts está planeando construir 230 apartamentos y un "hotel asequible" de 89 unidades en aproximadamente 9 acres de terreno cerca de Wasatch High School. El martes presentó los planes ante la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Wasatch.

El desarrollo, llamado Celebration, tiene como objetivo proporcionar vivienda a los trabajadores locales, incluyendo maestros y socorristas. La Fase 1 de 3 incluye 140 unidades, de las cuales la mitad se alquilaría a precio de mercado. La otra mitad se alquilaría a un 40%-65% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Watts afirma que necesita el apoyo del gobierno local y del distrito escolar para hacer realidad el proyecto. El Concejo Municipal de Heber votó en diciembre a favor de apoyar el desarrollo mediante el aplazamiento de alrededor de $3.1 millones en tarifas de impacto. Watts señaló que la Autoridad de Vivienda de Wasatch también está invirtiendo $750,000.

Ahora, Watts solicita al distrito que arriende parte de su propiedad al proyecto para poder añadir más estacionamiento. Esto sumaría casi 180 espacios de estacionamiento al lote de Wasatch High School.

"Podemos añadir más estacionamiento porque sabemos que el estacionamiento allí siempre es un buen desafío, y de esa manera podemos compartirlo, podemos usarlo y no ocupamos más terreno", dijo Watts. "De hecho, somos más inteligentes en la forma en que usamos el suelo. Tenemos estacionamiento compartido día y noche".

Watts explicó que Celebration cubriría el costo del nuevo estacionamiento y del desarrollo, y compartiría los costos de mantenimiento con el distrito en el futuro. Como parte de la asociación, Watts dijo que unas 50 unidades del complejo estarían reservadas para los maestros de Wasatch.

Sin embargo, el miembro de la junta Brad Ehlert no estaba seguro de que el proyecto sea lo que los maestros desean. Comentó que tiene familiares que son socorristas y que buscan ser propietarios, no inquilinos.

"Si alquilan, son transitorios", dijo. "Lo que buscaban era la posibilidad de ser dueños de un lugar en última instancia, razón por la cual terminaron buscando fuera del valle y terminaron consiguiendo trabajos en otros lugares debido a eso".

Watts mencionó que hay una discusión en curso sobre la posibilidad de que las unidades de la Fase 2 sean para propiedad.

La presidenta de la junta, Kim Dickerson, y la miembro de la junta, Breanne Dedrickson, no se mostraron convencidas de entrar en una asociación público-privada.

"Tengo algunas preocupaciones que quiero analizar más a fondo sobre la mezcla de dinero público para beneficiar a la industria privada", dijo Dedrickson. "Entonces, si la respuesta es no, ¿cuáles serían los siguientes pasos?".

"Simplemente, no haríamos el proyecto", respondió Watts.

Watts afirmó que todas las partes deben estar de acuerdo para que el desarrollo se lleve a cabo.

Watts colaborará con el personal del distrito durante los próximos meses para detallar una propuesta de acuerdo sobre el arrendamiento de la propiedad del distrito. No está claro cuándo la junta volverá a considerar la propuesta.

Artículo traducido por Connor Hollison