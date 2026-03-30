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El servicio de transporte de invierno de Bonanza Flat termina su servicio de invierno

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 30, 2026 at 8:58 PM MDT
Bonanza Flat was purchased by Park City government in 2018.
Tanzi Propst/Park City Municipal
Esquiadores de fondo (cross-country) en Bonanza Flat.

El servicio gratuito de transporte de invierno a Bonanza Flat terminó el 29 de marzo.

El servicio gratuito de transporte de invierno de Bonanza ha terminado para la temporada 2025-2026 tras una ola de calor en marzo.

El transporte que lleva a esquiadores de fondo, excursionistas y ciclistas de nieve a Bonanza Flat estaba programado originalmente para funcionar hasta el 19 de abril. Sin embargo, el clima inusualmente cálido derritió la nieve restante de las pistas nórdicas, dejándolas inutilizables para el esquí de primavera.

El transporte con capacidad para 11 pasajeros tomará un descanso antes de que comiencen las operaciones de verano en los próximos meses.

Artículo traducido por Connor Hollison
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