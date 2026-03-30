El servicio de transporte de invierno de Bonanza Flat termina su servicio de invierno

El servicio gratuito de transporte de invierno de Bonanza ha terminado para la temporada 2025-2026 tras una ola de calor en marzo.

El transporte que lleva a esquiadores de fondo, excursionistas y ciclistas de nieve a Bonanza Flat estaba programado originalmente para funcionar hasta el 19 de abril. Sin embargo, el clima inusualmente cálido derritió la nieve restante de las pistas nórdicas, dejándolas inutilizables para el esquí de primavera.

El transporte con capacidad para 11 pasajeros tomará un descanso antes de que comiencen las operaciones de verano en los próximos meses.

Artículo traducido por Connor Hollison