Explosión de un cobertizo deja a un hombre gravemente herido en Coalville

El cobertizo explotó el 29 de marzo en una propiedad al final de East 150 South en Coalville, justo al noreste de Beacon Hill Park.

La explosión y el incendio posterior que envolvió el cobertizo se reportaron alrededor de las 7:45 p.m.

El jefe de batallón Tyler Rowser, del Distrito de Bomberos de North Summit, dijo que el hombre que estaba dentro sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos, y quemaduras en las piernas y la cara.

“Inmediatamente enviamos un helicóptero médico aéreo en ese momento, sabiendo que la mayoría de los pacientes con quemaduras necesitan llegar al Valle de Salt Lake más rápido de lo que nosotros podemos brindar transporte terrestre”, dijo Rowser.

El hombre fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Utah en estado crítico y se espera que se recupere. Las cuadrillas extinguieron el fuego y actualmente investigan su causa.

Los registros de turno de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit indican que los investigadores sospechan que el butano podría ser un factor contribuyente.

Las cuadrillas de bomberos fueron llamadas por la explosión mientras terminaban de sofocar una quema agrícola que creció más de lo previsto. Fue en River Bend Road, al oeste de la Interestatal 80, entre Hoytsville y Wanship.

Rowser dijo que el fuego creció porque alcanzó los árboles en el río Weber, saltando el río alrededor de las 4 p.m.

Mientras ese incendio ardía, un automovilista llamó a la central alrededor de las 5:30 p.m. para reportar otro incendio en Henefer. Eso retiró temporalmente al personal de la quema del río Weber. Pero se trató de una falsa alarma por una quema agrícola que estaba bien bajo control.

Luego, las cuadrillas pudieron volver a enfocarse en la quema agrícola cerca de Wanship, que se detuvo en un tamaño de aproximadamente 2 acres, antes de que el cobertizo explotara en Coalville.

No es el comienzo de una temporada de quemas concurrida o severa. Rowser dijo que eso ya comenzó, hace semanas, ya que Utah está registrando temperaturas cálidas récord y casi nada de nieve.

Los bomberos de North Summit respondieron a cuatro incendios el fin de semana del 14 de marzo.

“Comenzamos en febrero con incendios de maleza, por lo que esto se está convirtiendo en algo muy común para nosotros en este momento”, dijo el jefe de batallón.

El jefe de bomberos de North Summit, Ben Nielson, y el jefe de bomberos de Park City, Pete Emery, recomiendan restricciones de fuego, incluyendo prohibiciones de llamas abiertas y fuegos artificiales, del 1 de mayo al 31 de octubre.

Están bajo la jurisdicción del Concejo del Condado de Summit, que debe pasar la solicitud al silvicultor estatal de Utah para implementar las restricciones.

El Distrito de Bomberos de South Summit se gobierna de forma independiente, pero el jefe de bomberos de South Summit, Scott Thorell, dijo que está en la misma sintonía sobre las restricciones de fuego a partir de mayo.

Las ciudades y pueblos establecen sus propias reglas contra incendios, al igual que el Servicio Forestal de los EE. UU. para las montañas Uinta.

Artículo traducido por Connor Hollison