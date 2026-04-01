Los atletas olímpicos y paralímpicos se reunirán en la calle Main Street de Park City para un desfile
La calle Main Street de Park City cerrará al tráfico de vehículos este viernes por la tarde para dar la bienvenida a casa a los atletas olímpicos y paralímpicos locales.
Los atletas de Utah y el Wasatch Back que participaron en los Juegos de Milán-Cortina y París desfilarán por Main Street a las 5:00 p.m.
Los medallistas olímpicos Connor Curran, Casey Dawson, Ashley Farquharson, Grant Fisher, Chris Lillis, Sydney Peterson y Jordyn Poulter asistirán al evento. El desfile también contará con porristas, bandas de guerra y carros alegóricos de la comunidad local de los clubes de Park City Mountain, Deer Valley y Youth Sports Alliance.
Después del desfile, los atletas se reunirán en la parte baja de Main Street para fotos y autógrafos.
Se recomienda a los participantes utilizar el transporte público o compartir vehículo para ir a Old Town.
Park City cerrará la parte baja de Main Street, desde la calle 7 hasta la calle 9, de 11 a.m. a 9 p.m. el 3 de abril. El resto de Main Street se cerrará al tráfico vehicular a las 4 p.m.
El acceso al estacionamiento de Brew Pub también estará cerrado desde las 8 a.m. hasta las 9 p.m. del viernes.
Artículo traducido por Connor Hollison