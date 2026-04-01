Los atletas olímpicos y paralímpicos se reunirán en la calle Main Street de Park City para un desfile

Los atletas de Utah y el Wasatch Back que participaron en los Juegos de Milán-Cortina y París desfilarán por Main Street a las 5:00 p.m.

Los medallistas olímpicos Connor Curran, Casey Dawson, Ashley Farquharson, Grant Fisher, Chris Lillis, Sydney Peterson y Jordyn Poulter asistirán al evento. El desfile también contará con porristas, bandas de guerra y carros alegóricos de la comunidad local de los clubes de Park City Mountain, Deer Valley y Youth Sports Alliance.

Después del desfile, los atletas se reunirán en la parte baja de Main Street para fotos y autógrafos.

Se recomienda a los participantes utilizar el transporte público o compartir vehículo para ir a Old Town.

Park City cerrará la parte baja de Main Street, desde la calle 7 hasta la calle 9, de 11 a.m. a 9 p.m. el 3 de abril. El resto de Main Street se cerrará al tráfico vehicular a las 4 p.m.

El acceso al estacionamiento de Brew Pub también estará cerrado desde las 8 a.m. hasta las 9 p.m. del viernes.

Artículo traducido por Connor Hollison