Quemas controladas en Treasure Hill de Park City este viernes

Park City Municipal y Alpine Forestry quemarán pilas de desechos en Treasure Hill el 3 de abril.

La quema es parte de los esfuerzos continuos de mitigación de incendios forestales para reducir la carga de combustible en Old Town.

El humo y las llamas pueden ser visibles en Park City durante las quemas. Se pide a las personas que no lo reporten.

No se han planeado incendios ni quemas para el fin de semana.

Park City Municipal y Alpine Forestry son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison