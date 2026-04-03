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Quemas controladas en Treasure Hill de Park City este viernes

KPCW | By Sydney Weaver
Published April 3, 2026 at 9:58 AM MDT
A fire fighter watching a prescribed burn in Millcreek Canyon in October 2025
U.S. Forest Service
Un bombero observando una quema controlada en Millcreek Canyon en octubre de 2025

Las quemas son parte de la mitigación de incendios forestales en curso en el condado de Summit.

Park City Municipal y Alpine Forestry quemarán pilas de desechos en Treasure Hill el 3 de abril.

La quema es parte de los esfuerzos continuos de mitigación de incendios forestales para reducir la carga de combustible en Old Town.

El humo y las llamas pueden ser visibles en Park City durante las quemas. Se pide a las personas que no lo reporten.

No se han planeado incendios ni quemas para el fin de semana.

Park City Municipal y Alpine Forestry son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
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