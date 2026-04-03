Quemas controladas en Treasure Hill de Park City este viernes
Las quemas son parte de la mitigación de incendios forestales en curso en el condado de Summit.
Park City Municipal y Alpine Forestry quemarán pilas de desechos en Treasure Hill el 3 de abril.
La quema es parte de los esfuerzos continuos de mitigación de incendios forestales para reducir la carga de combustible en Old Town.
El humo y las llamas pueden ser visibles en Park City durante las quemas. Se pide a las personas que no lo reporten.
No se han planeado incendios ni quemas para el fin de semana.
Park City Municipal y Alpine Forestry son patrocinadores financieros de KPCW.
Artículo traducido por Connor Hollison