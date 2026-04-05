El condado de Wasatch promedia la tarifa nocturna de hotel más alta en Utah

La subdirectora de Turismo de Heber Valley, Jessica Broadhead, dijo que visitar el condado de Wasatch se está volviendo más caro.

“Nuestra tarifa diaria promedio de habitación de hotel fue de $476.68, la cual es la tarifa diaria promedio más alta del estado”, afirmó.

Ella compartió las cifras de turismo de 2025 con el concejo municipal de Heber City en una reunión el 17 de marzo. El precio está aumentando a medida que Deer Valley East Village abre más hoteles y servicios de alta gama.

Históricamente, los altos costos promedio de los hoteles en el condado de Wasatch han sido impulsados por el St. Regis Deer Valley. Los resorts de Midway también incrementan el promedio.

Esas propiedades se han combinado con los nuevos hoteles de East Village para hacer que pasar la noche sea, en promedio, unos $65 más caro en el condado de Wasatch que en el vecino condado de Summit.

Los costos en el Wasatch Back superan con creces al resto del estado, según datos del Instituto de Políticas Kem C. Gardner de la Universidad de Utah.

Ese estudio también muestra que los costos promedio de los hoteles aumentaron un 15% en el condado de Wasatch de 2024 a 2025.

Las tarifas de las habitaciones también subieron en el condado de Summit, pero solo alrededor de un 4%.

Aunque los hoteles se están volviendo más costosos, el informe del Instituto Gardner muestra que las tarifas de alquiler a corto plazo están bajando en todo el Wasatch Back. Alquilar un condominio o una casa en el condado de Summit suele costar varios cientos de dólares más por noche que alquilar una vivienda en el condado de Wasatch.

Broadhead señaló que cada año los visitantes aportan millones de dólares al condado y sustentan más de 2,000 empleos locales.

“El diecisiete por ciento de nuestros empleos locales, el 25.4% de los ingresos por impuestos sobre las ventas locales y $54.4 millones en ingresos fiscales generados por los visitantes”, detalló. “El turismo es una economía floreciente para el condado de Wasatch, y estamos muy orgullosos de ello”.

Heber Valley Tourism and Economic Development es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison