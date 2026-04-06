Park City Performing Arts presentará éxitos de los 80 y música country en Canyons este verano
Las entradas ya están a la venta para la programación completa de los conciertos de verano "Concerts on the Slopes" de Park City Performing Arts.
Más de una docena de artistas principales subirán al escenario de Canyons Village, con el espectáculo de soul y R&B de Allen Stone abriendo la temporada el 10 de julio. Julio también contará con tres días de éxitos icónicos de los 80 con 38 Special, Taylor Dayne, Exposé y Sawyer Brown.
En agosto, Park City Performing Arts añade música country a la mezcla con un fin de semana de actuaciones de Mark Chesnutt, Lonestar y Walker Hayes.
Otras presentaciones incluyen a las bandas de rock estadounidense Better Than Ezra, Vertical Horizon y TONIC, así como al artista de island-reggae Maoli.
Los cantantes de pop MAX y Marc E. Bassy cierran la temporada el 29 de agosto.
La programación completa y un enlace para los boletos están disponibles aquí.
Artículo traducido por Connor Hollison