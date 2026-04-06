Park City Performing Arts presentará éxitos de los 80 y música country en Canyons este verano

Más de una docena de artistas principales subirán al escenario de Canyons Village, con el espectáculo de soul y R&B de Allen Stone abriendo la temporada el 10 de julio. Julio también contará con tres días de éxitos icónicos de los 80 con 38 Special, Taylor Dayne, Exposé y Sawyer Brown.

En agosto, Park City Performing Arts añade música country a la mezcla con un fin de semana de actuaciones de Mark Chesnutt, Lonestar y Walker Hayes.

Otras presentaciones incluyen a las bandas de rock estadounidense Better Than Ezra, Vertical Horizon y TONIC, así como al artista de island-reggae Maoli.

Los cantantes de pop MAX y Marc E. Bassy cierran la temporada el 29 de agosto.

La programación completa y un enlace para los boletos están disponibles aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison