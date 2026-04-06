Los planificadores de Eastern Summit piden la cooperación local del desarrollador en Browns Canyon

El presidente de la Comisión de Planificación del este del condado de Summit, Alex Peterson, recuerda la participación pública —y cierta oposición— cuando se propuso Cedar Crest Village en Hoytsville.

Ese proyecto se detuvo la primavera pasada y fue el último en el condado de Summit que involucró a Ivory Homes. Ahora, el desarrollador solicita una nueva zonificación en Browns Canyon para permitir hasta 3,000 unidades de vivienda.

En una reunión el 2 de abril, Peterson le dijo al desarrollador que esperara una atención similarmente detallada a sus nuevos planes.

“Preferiría absolutamente que el solicitante trabaje con nosotros a nivel local, en lugar de trabajar con el estado y pasar por otro ciclo legislativo donde hay legislación especial”, dijo Peterson. “Por lo tanto, si el desarrollo va a ocurrir, preferiría mucho más que los locales estemos involucrados”.

Los legisladores de Utah se han interesado en el desarrollo del condado de Summit. Aprobaron múltiples leyes para facilitar el polémico proyecto Dakota Pacific, por ejemplo.

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, dijo en marzo que los altos costos de la tierra y los riesgos de urbanizar en el condado ayudan a explicar por qué sucede esto.

Señaló que solo aquellos con grandes recursos económicos pueden costear la planificación de un desarrollo que el consejo del condado podría rechazar. Y Barnes ha observado que esas mismas personas a menudo tienen amigos en esferas más altas.

El comisionado David Darcey dijo que la junta de planificación de la zona este revisará la zona propuesta por Ivory Homes de buena fe. Independientemente de si la comisión la recomienda o no, el Consejo del Condado de Summit es quien finalmente aprueba o niega las solicitudes de zonificación.

Ivory quiere desarrollar un vecindario llamado “ Lost Creek ” en los terrenos de la finca Garff-Rogers. El 2 de abril fue la primera revisión del concepto por parte de la comisión de planificación.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, dijo que la empresa tendrá en cuenta la opinión del público.

“Vendremos con la perspectiva de que vamos a aportar soluciones para la vivienda, vivienda residencial principal, que es lo que se necesita desesperadamente. Sabemos que es así”, afirmó.

Mucho antes de que Ivory pueda comenzar las obras, debe pasar por un ciclo repetitivo de discusiones y audiencias públicas en la comisión de planificación y el consejo del condado para obtener la zonificación que necesita. Solo entonces el desarrollador podría solicitar los permisos.

Artículo traducido por Connor Hollison