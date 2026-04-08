La Clase 32 de Park City Leadership presenta su proyecto de clase: murales en el condado de Summit

La clase de liderazgo eligió la propuesta de la artista Anna Nizhoni para el proyecto grupal de 2026. Ella afirma que el proyecto de murales del condado de Summit es un esfuerzo de arte público impulsado por la comunidad.

“Estamos creando murales que resaltan causas locales y reflejan los valores y la identidad del área”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 7 de abril. “El objetivo es reunir a organizaciones sin fines de lucro, bienes raíces con espacios de pared disponibles y voluntarios para activar estos espacios públicos e integrar el arte en nuestra vida cotidiana”.

El grupo espera que personas de todo el condado de Summit se involucren. Los miembros de la comunidad pueden unirse al esfuerzo completando una breve encuesta .

“Será como un gigante ‘pintar por números’, así que cualquiera puede participar, ya sean niños, adultos o artistas; cualquier persona, incluso si no tiene experiencia en pintura. Yo estaré al frente dirigiendo el proceso de pintado”, comentó. “Pero la idea es involucrar a tantos miembros de la comunidad como sea posible”.

Los integrantes de la clase se han dividido en seis grupos para sacar adelante el proyecto: desde el diseño y los permisos hasta la coordinación con los propietarios de los inmuebles y los voluntarios.

Bailey Quinn, miembro de la Clase 32, dice que el proyecto resonó con el grupo debido a su naturaleza colaborativa y a la capacidad de aprovechar las fortalezas de todos.

“No solo es el hecho de que cada miembro de nuestra clase pueda participar, lo cual es increíble: llegar y decir ‘hoy vamos a elegir un proyecto’ y que todos formen parte de este nuevo equipo, a pesar de que no necesariamente trabajamos en la misma oficina, por así decirlo”, señaló. “Así que ha sido una excelente manera de aprender realmente a colaborar y ver cómo las personas pueden ejercer sus fortalezas, algo inherente al propósito de Park City Leadership”.

Se invita a los propietarios que tengan paredes en blanco y a las organizaciones sin fines de lucro con mensajes que compartir a realizar la encuesta antes de que termine el mes. También se invita a contribuir a quienes prefieran apoyar el proyecto económicamente, ya sea ayudando a cubrir los costos de la pintura o patrocinando un mural.

Artículo traducido por Connor Hollison