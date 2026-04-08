La Biblioteca del Condado de Summit organiza asambleas ciudadanas sobre servicios para hispanohablantes
Los residentes podrán conocer más sobre los servicios que la Biblioteca del Condado de Summit ofrece a la comunidad hispana en dos foros comunitarios este viernes 10 de abril.
En estas reuniones se presentarán los servicios actuales para hispanohablantes, así como los nuevos proyectos que la biblioteca desea implementar. Asimismo, los asistentes podrán compartir sus sugerencias y necesidades sobre lo que les gustaría recibir de la biblioteca en el futuro.
Ambas reuniones se llevarán a cabo en la sucursal de Kimball Junction: la primera de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y la segunda de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Artículo traducido por Connor Hollison y María Camperos