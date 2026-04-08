La Biblioteca del Condado de Summit organiza asambleas ciudadanas sobre servicios para hispanohablantes

En estas reuniones se presentarán los servicios actuales para hispanohablantes , así como los nuevos proyectos que la biblioteca desea implementar. Asimismo, los asistentes podrán compartir sus sugerencias y necesidades sobre lo que les gustaría recibir de la biblioteca en el futuro.

Ambas reuniones se llevarán a cabo en la sucursal de Kimball Junction: la primera de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y la segunda de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison y María Camperos