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Capacitación de las fuerzas del orden del condado de Summit en la primaria Trailside Elementary

KPCW | By Sydney Weaver
Published April 13, 2026 at 12:35 PM MDT
Miembros del equipo SWAT entrenan en la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High School el 19 de agosto de 2025.
Connor Thomas
/
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Oficiales del SWAT del condado de Summit entrenando en la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High School en agosto de 2025.

Se aconseja a los miembros de la comunidad no alarmarse por la presencia de vehículos policiales y de emergencia en el área el martes.

Los residentes de Park City podrían ver vehículos de emergencia en la escuela primaria Trailside Elementary el 14 de abril, mientras las fuerzas del orden llevan a cabo un ejercicio de entrenamiento de tirador activo.

En este ejercicio participarán el Departamento de Policía de Park City, la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, el Distrito de Bomberos y el Distrito Escolar de la localidad. El entrenamiento busca fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad y el personal médico ante situaciones de emergencia de alto riesgo.

El simulacro recreará escenarios realistas para optimizar la comunicación, los tiempos de respuesta y la toma de decisiones críticas para salvar vidas. Las actividades comenzarán el martes a las 4 p.m., una vez que los estudiantes y el personal hayan salido del plantel.

Se pide a los miembros de la comunidad no alarmarse por el despliegue de patrullas y vehículos de emergencia en la zona durante el operativo.

Artículo traducido por María Camperos
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