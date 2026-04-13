Capacitación de las fuerzas del orden del condado de Summit en la primaria Trailside Elementary

Los residentes de Park City podrían ver vehículos de emergencia en la escuela primaria Trailside Elementary el 14 de abril, mientras las fuerzas del orden llevan a cabo un ejercicio de entrenamiento de tirador activo.

En este ejercicio participarán el Departamento de Policía de Park City, la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, el Distrito de Bomberos y el Distrito Escolar de la localidad. El entrenamiento busca fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad y el personal médico ante situaciones de emergencia de alto riesgo.

El simulacro recreará escenarios realistas para optimizar la comunicación, los tiempos de respuesta y la toma de decisiones críticas para salvar vidas. Las actividades comenzarán el martes a las 4 p.m., una vez que los estudiantes y el personal hayan salido del plantel.

Se pide a los miembros de la comunidad no alarmarse por el despliegue de patrullas y vehículos de emergencia en la zona durante el operativo.

Artículo traducido por María Camperos