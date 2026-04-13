Candidatos al Concejo del Condado de Wasatch solicitan apoyo en convenciones locales

Los votantes del condado de Wasatch elegirán a tres nuevos miembros del concejo este noviembre.

Los candidatos compartieron sus plataformas en las convenciones de los condados de los partidos Republicano y Demócrata los días 7 y 8 de abril, con la esperanza de obtener la nominación de su partido.

En la contienda por el puesto A del concejo del condado, una posición de representación general, William “Brett” Vance aseguró un fuerte apoyo en la convención republicana del martes 7 de abril, como un candidato de “America First”.

“Necesitamos acelerar el paso en la deportación de extranjeros ilegales, porque se acerca un censo y eso va a afectar el reparto de la representación”, dijo. “Y además... la integridad electoral significa que necesitamos votación de ciudadanos, identificación de votantes, boletas de papel y un uso limitado del voto por correo”.

Vance recibió aplausos cuando habló sobre la pérdida de su trabajo como piloto por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19. También prometió proteger los espacios abiertos “a toda costa”.

Con el 60 % del apoyo de los delegados, Vance recibió la nominación republicana, por delante del veterano del concejo del condado Steve Farrell, quien esperaba salir de su jubilación.

Él se enfrentará a la también candidata republicana Rachel Kahler en las primarias. A Kahler, exmiembro del concejo de Heber City, no se le permitió dirigirse a los delegados de la convención porque optó por recolectar firmas para aparecer en la boleta electoral.

“El crecimiento es el problema número uno en nuestra comunidad, y mucha gente está frustrada y preocupada de que sus líderes no estén tomando las medidas correctas para planificar adecuadamente”, dijo. “Debemos asegurarnos de tener suficientes carreteras y de que nuestros servicios públicos no se vean sobrepasados, y yo tengo esa experiencia”.

Kahler dijo a KPCW en una entrevista que la ruta de recolección de firmas le dio la oportunidad de conectar con los votantes de manera personal.

Patrick Saucier recibió la nominación demócrata para el puesto A del concejo en la convención del partido el miércoles por la noche, 8 de abril. Se postula para representar a las familias y abogar por la justicia social.

“Puedo prometerles esto ahora mismo: no hay muchas personas en ese concejo del condado que se preocupen por una persona que está criando una familia”, dijo. “No emitiré un voto a menos que sea en el mejor interés de una persona que cría una familia”.

También hizo referencia a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por oficiales de inmigración en Minneapolis en enero, diciendo que le preocupaba que nada cambiara “si eso sucediera aquí”.

El puesto C , que representa el noreste de Heber City y el área de Jordanelle Ridge, es la única contienda del concejo del condado sin oposición en la boleta. El titular Erik Rowland se postula para un segundo mandato y dijo a los delegados que cree en el control local.

“Quiero seguir siendo esa voz para preservar nuestro North Fields, para mitigar y ayudar a controlar este crecimiento a un nivel que sea sostenible, de modo que podamos tener un futuro aquí del que nuestras familias se sientan orgullosas”, dijo.

El puesto F incluye Hideout, Timber Lakes y la zona rural del este del condado de Wasatch.

La contienda cuenta con un candidato demócrata, Joe Tugaw, y uno republicano, Mike Murphy.

Al igual que Rowland, Murphy enfatizó la importancia del gobierno local.

“Voy a ir a las reuniones en casas; voy a ir a las reuniones de los grupos políticos (caucus); voy a ir a las convenciones; voy a tomar decisiones”, dijo. “Necesito sus comentarios. Así es como funciona una república constitucional”.

Dijo que valora las políticas favorables a las familias, la asequibilidad de la vivienda y la responsabilidad fiscal.

Tugaw no pudo asistir a la convención demócrata, pero dijo a KPCW que se postula porque le preocupa la infraestructura, el agua y la comunicación abierta con los electores.

“Quiero asegurarme de que tengamos un desarrollo controlado y bien pensado que no afecte negativamente a las personas que han vivido en esta zona durante generaciones”, dijo.

Comentó que proviene de un trasfondo conservador y comparte las preocupaciones de la comunidad.

El puesto A del concejo irá a una primaria porque hay múltiples candidatos republicanos. Las boletas se enviarán a los votantes el 2 de junio, y la elección primaria es el 23 de junio.

Artículo traducido por María Camperos