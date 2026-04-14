Estudiantes de Park City perfeccionan proyectos de acuaponía y arquitectura previo a la competencia nacional

Los estudiantes de Park City High School se llevaron a casa cuatro primeros puestos en la competencia estatal de la Asociación de Estudiantes de Tecnología —o TSA— el pasado mes de marzo. Estas victorias les aseguran un lugar en la competencia nacional que se llevará a cabo en Washington en junio.

La TSA es una organización nacional sin fines de lucro que busca involucrar a los estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Anualmente, más de 300,000 estudiantes participan en sus actividades extracurriculares y competencias.

El proyecto de la estudiante de segundo año Tessa Wilkens, el de cuarto año Rylan Betker y el de tercer año Henry Sergent consistió en diseñar un sistema de acuaponía. Este método sostenible prescinde del suelo, permitiendo que peces y plantas convivan en un mismo sistema de recirculación.

Betker explicó que, en lugar de usar fertilizantes artificiales, la acuaponía proporciona nutrientes a la planta a través de los peces en el tanque. El objetivo principal es demostrar la sostenibilidad del sistema.

“Cuando aplicamos fertilizantes a nuestros cultivos, esos nutrientes se filtran hacia las reservas de agua y terminan acidificándola. Esto provoca la proliferación de algas y no es bueno para el medio ambiente”, señaló Betker. “Contar con un sistema de ciclo cerrado donde reutilizamos el agua obviamente consume menos recurso, pero también mantiene esos nutrientes fuera de nuestros sistemas hídricos”.

Para el proyecto, Betker instaló un tanque de 200 galones con más de 30 truchas jóvenes para el sistema. Durante los últimos meses, ha estado cultivando plantas de tomate.

Wilkens dijo que se unió al proyecto porque le interesan los estudios ambientales y la biología, aunque confesó que también lo hizo porque el proyecto "se veía genial". Una amiga de Wilkens les puso nombre a los peces.

“Hay muchísimos peces y todos se ven iguales”, dijo Wilkens. “Así que mi amiga dijo: vamos a llamar a todos Steve”.

Las estudiantes de tercer año Piper Petrole y Caroline Myers compitieron en la categoría de arquitectura. Tuvieron que diseñar una casa para una familia de cinco personas, llamada "barndominium" (un granero convertido en vivienda).

Petrole explicó que el enfoque del grupo fue lograr una construcción de consumo energético neto cero, incorporando características sustentables. Ella estuvo a cargo de la maqueta física, mientras que el equipo desarrolló también un modelo digital y un portafolio detallado.

Myers comentó que el proyecto requirió largas horas de trabajo durante los fines de semana y que las chicas estaban muy emocionadas cuando ganaron en la competencia estatal.

“Recuerdo que simplemente saltaba de alegría, estaba tan emocionada, porque habíamos trabajado muchísimo en esto, y perder habría sido una gran decepción”, dijo.

Fue la primera vez que el estudiante de segundo año Jack Gallagher compitió en la TSA. Su proyecto fue de resistencia de vuelo, para lo cual creó un planeador de madera con una hélice impulsada por una banda elástica.

Gallagher fue el único competidor en su categoría en la competencia estatal y dijo que está emocionado por ver cómo se compara su trabajo en las nacionales.

Los estudiantes de tercer año Max Esper, Gryphon Garcia, Lorenzo Grandjacquet y Alex Morrison diseñaron y construyeron un auto impulsado por energía solar para su proyecto. Esper dijo que el grupo planea trabajar en mejorar el auto antes de las nacionales.

“Lo haremos mucho más rápido, haremos que se vea mucho mejor”, afirmó. “Habrá, ya saben, probablemente unos 50 o más competidores adicionales. Así que va a ser mucho más difícil esta vez”.

Los otros equipos también planean mejoras. El grupo de acuaponía está trabajando en un brazo robótico automatizado para alimentar a los peces en su sistema, y Petrole planea volver a fabricar la maqueta de la casa de su equipo.

El financiamiento de la Fundación de Educación de Park City hizo posible muchos de estos proyectos.

Artículo traducido por María Camperos