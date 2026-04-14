Utah retrasa la imposición de una tarifa para el programa de mitigación de incendios forestales

La Legislatura de Utah intentó abordar el año pasado la falta de asequibilidad o, para algunos, la falta de disponibilidad de seguros de hogar.

Como solución, el estado creó un programa para inspeccionar las propiedades de "alto riesgo" en todo el territorio y cobrar una tarifa a dichas propiedades.

Aunque la fecha de inicio estaba programada para el 1 de enero de este año, los legisladores otorgaron a los funcionarios estatales y locales una prórroga de un año para su implementación. El Proyecto de Ley de la Cámara 41 ( House Bill 41 ), que el gobernador Spencer Cox firmó en marzo, traslada la fecha de inicio al 1 de enero de 2027.

El patrocinador del proyecto de ley, el representante Thomas Peterson, republicano por Brigham City, dice que esto es para dar tiempo a que las ciudades y los condados soliciten al estado que se agreguen o eliminen propiedades del área sujeta a la tarifa.

"La [División de] Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales ha dicho que trabajará con las ciudades y los condados para modificar sus mapas, si de hecho está justificado", dijo el representante durante una audiencia del comité de la Cámara.

El programa se dirige a propiedades con edificios en la "interfaz urbano-forestal de alto riesgo", o WUI, lo que significa aquellas que se encuentran en el límite entre las zonas silvestres y el desarrollo urbano. La División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales cuenta con un mapa que clasifica ciertas propiedades como WUI de alto riesgo .

Ese es el mapa que los gobiernos locales pueden solicitar modificar este año.

Dichas propiedades pagarán una tarifa al nuevo Fondo de Incendios Forestales de (Utah Wildfire Fund), el cual se supone que compensará los costos relacionados con los incendios . La tarifa financia las inspecciones para asegurar que los propietarios actúen con prevención contra incendios y mantengan sus terrenos.

Se espera que la tarifa oscile entre $20 y $100 anuales, dependiendo del tamaño de los edificios en una propiedad determinada y el nivel de riesgo. El forestal estatal dispone de más información en una página de preguntas frecuentes en línea .

Artículo traducido por María Camperos