Nuevos cursos de aviación de Park City High School despegarán en 2027

El Distrito Escolar de Park City está ampliando su oferta académica en el área de aviación para el próximo año. A partir de la próxima primavera, los estudiantes de Park City High School pueden inscribirse en dos cursos de mantenimiento aeronáutico donde construirán una avioneta.

El plan de estudios proviene de Tango Flight , una organización sin fines de lucro que busca inspirar a la próxima generación de ingenieros, pilotos, mecánicos de aviación y técnicos. El programa, de un año de duración, cubre los conceptos básicos de la carrera de técnico en mantenimiento aeronáutico y brinda experiencia práctica en la construcción de una aeronave.

La superintendente Lyndsay Huntsman dijo que los estudiantes construirán el avión en el área de talleres del distrito. Una vez terminado, la aeronave será inspeccionada por la Administración Federal de Aviación (FAA) en un aeropuerto local.

“El Aeropuerto de Heber [Valley] sería probablemente el más cercano, y luego le dan los toques finales, un inspector certificado lo avala y se realiza el vuelo inaugural”, dijo Huntsman en el programa “Local News Hour” de KPCW el 9 de abril .

El profesor de aviación Trip Marshall dijo a la Junta de Educación el 7 de abril que el avión tardará unos dos años en construirse. Una vez terminado, Tango Flight enviará materiales para ensamblar otro. El distrito no se quedará con las aeronaves terminadas.

Marshall dijo que los alumnos interesados en carreras de pilotos comerciales, pilotos de drones e ingeniería ya han mostrado interés en los cursos.

“Esto atraería a distintos tipos de estudiantes. Los estudiantes que quieren ser pilotos, que quieren aprender más sobre aeronaves, los estudiantes que quieren trabajar en mantenimiento, así como los estudiantes que quieren dedicarse a la ingeniería; estoy muy, muy emocionado de tener a esos estudiantes juntos en un solo programa”, dijo.

La escuela secundaria ya ofrece clases donde los estudiantes pueden obtener certificados para operar drones y la licencia de piloto privado, así como un curso de simulador de vuelo. Huntsman dijo que el mantenimiento aeronáutico es el siguiente paso.

“Hay una escasez de trabajadores en ese campo en particular, y esto nos permitirá brindarles a esos jóvenes esas competencias, al mismo tiempo que obtienen esa experiencia práctica directa”, dijo.

Si los estudiantes aprueban el programa con éxito, estarán en camino a obtener el certificado de técnico en mantenimiento de aviación de la FAA.

El currículo de Tango cuesta alrededor de $102,000 y se paga a través de una subvención del Utah Catalyst Center de $390,000, ahora llamada subvención APEX.

Artículo traducido por María Camperos