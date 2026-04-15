El plan estratégico de 5 años de Swaner busca satisfacer a una comunidad en evolución

Cuando la familia Swaner criaba ganado en Snyderville Basin, la tierra era dura, árida y, durante gran parte del año, parecía un cuenco de polvo.

Pero en 1993, la familia comenzó a transicionar del uso agrícola hacia la restauración de los humedales que ahora conserva el Swaner Preserve and EcoCenter, proporcionando un hábitat para cientos de especies de aves migratorias y vida silvestre.

El compromiso de la familia con la conservación es una historia bien conocida para muchos residentes de Park City y continúa siendo la base del trabajo de la reserva décadas después.

Con su próximo plan estratégico —que describe los objetivos de Swaner hasta el 2030— la organización continuará su labor ecológica. Pero, según la gerente de participación comunitaria de Swaner, Janna Coulter, también tiene la intención de llevar su trabajo más allá de la reserva.

“Queremos acercarnos a la comunidad cada vez más y encontrar a las personas donde estén”, dijo la gerente de participación comunitaria de la reserva, Janna Coulter. “Ese es definitivamente un objetivo que tenemos”.

Parte de ese alcance es una respuesta a los hábitos cambiantes de la comunidad, dijo Coulter. “Queremos que la gente se mantenga consciente de la naturaleza que los rodea en esta increíble comunidad, porque realmente define qué es Park City y quiénes somos. Muchas personas disfrutan de las actividades al aire libre aquí, pero nosotros —especialmente nuestros niños— pasamos cada vez más tiempo en nuestros teléfonos y computadoras”.

Gavin McGough / KPCW La Reserva Swaner abarca una porción de 1,200 acres de la cuenca de Snyderville y las laderas circundantes.

Coulter dijo que la Reserva se pregunta cómo puede ayudar a las personas a alejarse de la tecnología y reunirse como comunidad.

Los objetivos específicos incluyen conectar al público con la naturaleza a través de eventos culturales únicos, jornadas para fortalecer a la comunidad y otros esfuerzos de difusión focalizados.

Swaner elaboró el plan a través de una serie de jornadas de foros abiertas, grupos de enfoque comunitarios y conversaciones en español. Al escuchar a la comunidad, Coulter dijo que la reserva comenzó a comprender cómo puede servir a una región en evolución.

“Hay muchísimas personas que han estado aquí desde antes de que Swaner existiera siquiera como reserva natural, y ciertamente antes de que existiéramos como centro ecológico en 2010”, dijo Coulter, “pero hay muchísimas más personas que se han mudado y han vivido aquí en ese tiempo, y tal vez ni siquiera sepan que existimos”.

La Reserva puede cerrar esa brecha, dijo Coulter. “Tenemos una oportunidad real de ser un centro tanto para aquellas personas que han estado aquí toda la vida y han visto todo el crecimiento y el cambio, como para las personas nuevas, para que realmente vean que existimos y comprendan nuestros valores de conservación”.

El personal, los programas y las iniciativas de la reserva han crecido significativamente desde su último plan de 5 años. Tras ese crecimiento, Coulter dijo que el plan 2026-30 brinda la oportunidad de volver a enfocarse en su misión principal.

“Esto realmente ayudó a delimitar [nuestros objetivos] y una forma en que lo hicimos fue usar una perspectiva única mientras llevábamos a cabo estas discusiones”, dijo. “Se reduce a usar la naturaleza como un punto de encuentro, donde personas de todos los sectores sociales se unen para experimentar la alegría de la naturaleza en comunidad unos con otros. Ese es realmente el papel que queremos desempeñar en esta comunidad”.

La Reserva Swaner es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos