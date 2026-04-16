Comienza la construcción del edificio gubernamental del condado de Wasatch de $48 millones

Cerca de 30 líderes de todo Heber Valley se reunieron cerca de Southfield Park el lunes por la mañana, 13 de abril, para dar inicio a las obras de un nuevo edificio gubernamental del condado .

El gerente del proyecto, Richard Breitenbeker, dijo que la construcción debería tomar alrededor de un año y medio.

El edificio costará alrededor de $47.5 millones, de los cuales aproximadamente la mitad provendrá de ahorros y de las tarifas de desarrollo generadas por el crecimiento en el área de Jordanelle.

La otra mitad del proyecto será financiada mediante un bono .

“Debido a que ese bono se pagará en gran medida con los ingresos futuros del desarrollo que también está ocurriendo cerca de Jordanelle, anticipamos que no habrá impuestos a la propiedad asociados con la construcción de este edificio, lo cual es una noticia fantástica”, dijo Breitenbeker.

El edificio albergará la mayoría de los servicios del condado. Obras públicas, el departamento de salud y los servicios legales permanecerán en sus sedes actuales.

Breitenbeker dijo que la nueva instalación hará que sea más conveniente para los residentes del condado obtener ayuda con impuestos, licencias de conducir y otros servicios comunes.

“Estamos trayendo al edificio el Departamento de Vehículos Motorizados administrado por el condado; también hemos invitado a la división de licencias de conducir administrada por el estado a que se incorpore”, dijo. “Ha sido un inconveniente regular para la comunidad tener esos servicios en ubicaciones separadas”.

Erik Rowland, miembro del Concejo del Condado de Wasatch, expresó su entusiasmo al ver que la construcción está en marcha.

“Estamos emocionados de que probablemente terminemos de construir esto antes de que el templo esté listo, lo cual dice mucho de nuestro personal y de lo rápido que son para completar esto”, dijo. “Es desesperadamente necesario”.

El sitio se encuentra en la esquina suroeste de Southfield Road y la ruta estatal 113.

La instalación terminada tendrá unos 63,000 pies cuadrados. Se ubicará en unos 20 acres de terreno frente al recinto del rodeo.

El resto del bono se utilizará para refinanciar las renovaciones del Centro de Justicia del Condado de Wasatch . Ese proyecto incluye nuevas salas de tribunales y espacios ampliados para el personal en el edificio al sur del centro de Heber City.

Artículo traducido por María Camperos