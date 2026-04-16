Adelantan la operación de despensas móviles en Wasatch Back tras un invierno inusualmente cálido

Jaime Mira es el subdirector de inseguridad alimentaria en el Christian Center de Park City. Señala que cada año, los bancos de alimentos de la organización en Wasatch Back registran un aumento en la demanda cuando la actividad turística de la región hace la transición hacia la siguiente temporada.

“Es una tradición aquí en Park City”, dijo Mira. “Cuando los resorts y restaurantes cierran, todos los trabajadores visitan nuestras despensas de alimentos. Así que esto es algo regular. No es solo esta temporada”.

Gavin McGough / KPCW Jaime Mira, a la izquierda, y Steve Richardson, a la derecha, en la despensa de alimentos del Christian Center de Park City el 9 de abril.

Sin embargo, Mira explica que la demanda de la temporada baja de este año se adelantó. Deer Valley y Park City Mountain esperaban mantener las actividades de esquí hasta mediados de abril, pero una ola de calor a finales de marzo terminó prematuramente con las operaciones de invierno, dejando a parte de la fuerza laboral sin empleo semanas antes de lo previsto.

El director ejecutivo de CCPC, Steve Richardson, menciona que varios factores parecen estar aumentando la necesidad en la comunidad.

Gavin McGough / KPCW CCPC está comenzando sus Despensas Móviles de Alimentos temprano este año para satisfacer la necesidad de la comunidad. Las entregas comienzan el 21 de abril y se extienden hasta septiembre.

“La gasolina está muy cara en este momento. Los resorts ya no están abiertos, no hay tantas tiendas abiertas, no vienen tantos turistas”, dijo Richardson. “La gente no está trabajando tantas horas, las personas que realizan trabajos eventuales no los están consiguiendo, las personas que trabajan removiendo nieve no tuvieron ese trabajo. Así que estamos viendo a mucha gente en esta ubicación y en Heber City llevando un poco más de comida en este momento”.

CCPC no puede precisar razones específicas para el aumento de la demanda porque no pregunta sobre las circunstancias de las personas a las que sirve.

En una tarde reciente de un día laborable, la despensa estaba llena de compradores seleccionando productos agrícolas, productos enlatados, pan y otros artículos esenciales de uso diario.

Las tiendas de comestibles locales, los restaurantes y los residentes donan alimentos para su distribución en la despensa, la cual es atendida por voluntarios.

CCPC también ofrece un programa de despensas móviles. Compra alimentos frescos para esas distribuciones, que se llevan a cabo en distintos puntos de todo el condado de Summit y Heber Valley.

“Normalmente esperamos hasta mayo, después de la temporada escolar, pero este año decidimos hacerlo antes del verano”, dijo Mira.

La primera entrega es el 21 de abril en los Iron Horse Apartments en Park City. Las jornadas continuarán en complejos de apartamentos y ubicaciones en los condados de Summit y Wasatch hasta septiembre.

Artículo traducido por María Camperos